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全員「潤」潮！中國搜尋「移民」暴增至上億　最愛到這國

▲中國近來三年因疫情封控，導致經濟大受影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近來三年因疫情封控，導致經濟大受影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自新冠肺炎疫情爆發後，中國實行嚴格「清零」政策，三年下來對經濟造成重創，民生生活也大受影響，但在白紙革命爆發後，中國當局隨即顯露出鬆綁防疫措施的態度，7日時以先前「二十條」的基礎上發佈「新十條」，強調以「推動經濟運行整體好轉」為重點，甚至不在提及「清零」。但中共的極端防疫政策已經導致民怨沸騰，掀起了一波「潤」潮，關鍵字「移民」在社群媒體平台上的搜尋量暴增至上億，且社會不同階層都出現了逃離的現象。

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根據《自由亞洲電台》報導，在各地發起「白紙革命」後，中國當局似乎逐漸放鬆對疫情的控制，但是仍有許多民眾忍不下去，移民成為中國中產階級的討論話題。過去三年來在疫情封控之下，沒辦法處理辦理護照和簽證所需的資料，打亂許多人的想「潤」的計畫。

一名從事教育工作的許姓民眾就表示，早在2019年香港爆發反送中抗爭，以及香港實施《國安法》後，就下定決心要移民。該民眾表示，「在香港被共產黨強行征服時，對我是有很大的刺激，我最後的一點幻想，就是在國內還可以做些事情，讓社會變好、讓國家變好。這些想法在香港被鎮壓後，讓我最後幻想都破滅掉。我一直不想讓孩子在這樣的環境、接受這樣的教育，起了移民的念頭。」許姓民眾表示，除了他以外，在上海的好幾個朋友也都說要走，但今年才下定決心，「因為形勢惡化，覺得這個地方沒有希望，所以要走。」

但計劃趕不上變化，當許姓民眾啟動移民計劃後，就遇上疫情爆發，更沒想到疫情延續長達3年，增加了移民計劃的困難度。許姓民眾透露，雖然一直都有聯繫移民仲介，但因為國內疫情反覆封鎖，工作地點、銀行、政府部門都因此關門，許多證明都辦不了。

在近來放寬邊境限制後，民間研判將有新一波外移「潤潮」。數據顯示，關鍵字「移民」在微信上的熱度急速上升，繼7月之後，搜尋量再次衝破1億大關。

報導稱，想要逃離中國的人越來越多，而加拿大正是最受青睞的國家。根據加拿大移民公民部的統計數據顯示，今年7月至9月，來自中國的永久居民申請批准人數達到9925人，2020年疫情下同一季度僅有2980人，也比疫情前2019年的同一季度8690人增加將近15%，高於2015年以來的任何一季。

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