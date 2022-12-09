全員「潤」潮！中國搜尋「移民」暴增至上億　最愛到這國

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一名從事教育工作的許姓民眾就表示，早在2019年香港爆發反送中抗爭，以及香港實施《國安法》後，就下定決心要移民。該民眾表示，「在香港被共產黨強行征服時，對我是有很大的刺激，我最後的一點幻想，就是在國內還可以做些事情，讓社會變好、讓國家變好。這些想法在香港被鎮壓後，讓我最後幻想都破滅掉。我一直不想讓孩子在這樣的環境、接受這樣的教育，起了移民的念頭。」許姓民眾表示，除了他以外，在上海的好幾個朋友也都說要走，但今年才下定決心，「因為形勢惡化，覺得這個地方沒有希望，所以要走。」
但計劃趕不上變化，當許姓民眾啟動移民計劃後，就遇上疫情爆發，更沒想到疫情延續長達3年，增加了移民計劃的困難度。許姓民眾透露，雖然一直都有聯繫移民仲介，但因為國內疫情反覆封鎖，工作地點、銀行、政府部門都因此關門，許多證明都辦不了。
在近來放寬邊境限制後，民間研判將有新一波外移「潤潮」。數據顯示，關鍵字「移民」在微信上的熱度急速上升，繼7月之後，搜尋量再次衝破1億大關。
報導稱，想要逃離中國的人越來越多，而加拿大正是最受青睞的國家。根據加拿大移民公民部的統計數據顯示，今年7月至9月，來自中國的永久居民申請批准人數達到9925人，2020年疫情下同一季度僅有2980人，也比疫情前2019年的同一季度8690人增加將近15%，高於2015年以來的任何一季。