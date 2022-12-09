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台積電赴美設廠引兩岸關係緊張？王美花：中國媒體炒作

▲台積電近日赴美設廠引發各界對於「去台化」的疑慮加劇，甚至外傳赴美此舉會讓兩岸關係更為緊張，對此，經濟部長王美花今（9）日表示，非常多的中國媒體在炒作這個題目。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲台積電近日赴美設廠引發各界對於「去台化」的疑慮加劇，甚至外傳赴美此舉會讓兩岸關係更為緊張，對此，經濟部長王美花今（9）日表示，非常多的中國媒體在炒作這個題目。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

台積電近日赴美設廠引發各界對於「去台化」的疑慮加劇，甚至外傳赴美此舉會讓兩岸關係更為緊張，對此，經濟部長王美花今（9）日表示，台灣半導體的生產是供給全世界，「最近很多有關去台化的討論，我覺得非常多的中國媒體在炒作這個題目」，並提出中國炒作此項議題的可能情況。

外傳台積電赴美會讓兩岸關係更緊張，王美花今日出席今周刊主辦的「掌握變局台灣突圍2023全球經濟關鍵報告論壇」時表示，台灣半導體的生產是供給全世界，甚至很大一部分是賣到中國，「最近很多有關去台化的討論，我覺得非常多的中國媒體在炒作這個題目。」

她指出，中國炒作這項議題有好幾種情況，第一，希望對台美之間的關係產生負面影響，第二，台灣比較先進的製程赴美製造，引發中國思考對其影響為何。

王美花強調，對於台灣的企業來說，至全球佈局是企業的商業行為，目前情勢是如此。至於亞太地區的政治風險不斷升高，是否會影響國外大廠投資台灣？

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她表示，台灣整體生態系至少在半導體上，都還在擴廠加碼投資，國外來台投資的部分，最大宗一個是半導體相關供應鏈，另一個就是離岸風電，這兩個部分外商來台投資都還在積極進行中，「目前對台灣的投資，沒有看出有比較嚴重的影響。」

此外，日前台積電創辦人張忠謀提到「全球化幾乎已經死亡，自由貿易也幾乎消失」，對此，王美花回應，WTO成立目的，是希望在國際的規則下，進行自由貿易，做最有效率的分工。

然而，她說，現在看起來，大家確實除了在此項國際規則之外，同時也因國家安全以及對地緣政治的關切，會有全球貿易之外的很多限制措施，「這點確實是明顯的」，作為全球重要供應鏈的基地，如何來因應此情，是台灣的因應之道跟挑戰，不過目前為止，台灣仍被大家認為是一個可以合作的夥伴，「我們還是可以做好我們的角色。」

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