台積電赴美設廠引兩岸關係緊張？王美花：中國媒體炒作

外傳台積電赴美會讓兩岸關係更緊張，王美花今日出席今周刊主辦的「掌握變局台灣突圍2023全球經濟關鍵報告論壇」時表示，台灣半導體的生產是供給全世界，甚至很大一部分是賣到中國，「最近很多有關去台化的討論，我覺得非常多的中國媒體在炒作這個題目。」
她指出，中國炒作這項議題有好幾種情況，第一，希望對台美之間的關係產生負面影響，第二，台灣比較先進的製程赴美製造，引發中國思考對其影響為何。
王美花強調，對於台灣的企業來說，至全球佈局是企業的商業行為，目前情勢是如此。至於亞太地區的政治風險不斷升高，是否會影響國外大廠投資台灣？
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此外，日前台積電創辦人張忠謀提到「全球化幾乎已經死亡，自由貿易也幾乎消失」，對此，王美花回應，WTO成立目的，是希望在國際的規則下，進行自由貿易，做最有效率的分工。
然而，她說，現在看起來，大家確實除了在此項國際規則之外，同時也因國家安全以及對地緣政治的關切，會有全球貿易之外的很多限制措施，「這點確實是明顯的」，作為全球重要供應鏈的基地，如何來因應此情，是台灣的因應之道跟挑戰，不過目前為止，台灣仍被大家認為是一個可以合作的夥伴，「我們還是可以做好我們的角色。」