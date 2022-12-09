疫後台鐵旅客回流3成！科技輔助消毒　車站防疫再升級

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因應防疫管制政策逐漸開放，人潮流動與活動與日俱增，台鐵局與信實集團合作，進行防疫清消作業，清潔人員每半小時會針對迎客面，也就是旅客容易接觸到的車站大廳、售票廳、電扶梯、廁所等進行消毒，且清消頻率可隨活動彈性調整，如之後聖誕節、跨年都會增加清消頻率。
台鐵局今天透過靜態展示，旅客出入頻繁車站大廳，使用大型自動機具（自動噴灑消毒除塵機、高壓蒸氣消毒洗地機）輔助人力執行消毒作業，並介紹自主機器人洗地機、超微粒ULV噴霧消毒機等防疫消毒裝備。
另外透過動態演繹，包括車站大廳迎客面消毒作業示範，使用洗地及兼具消毒噴灑清洗車及150公升掃洗兩用車（含防疫噴霧系統）等，在車站大廳使用前、後，有效完成清潔消毒作業，尤其針對大型活動，如開齋節、假日人潮聚集及活動辦理等。
並示範消毒後，接著再透過ATP冷光儀定期檢測落箘數，有效掌控旅客碰觸面落菌含量，驗證消毒效果，依正常標準落箘數須在300CFU/g以下，清潔人員實地測試，清潔消毒完售票機後，經檢測，落箘數為30CFU/g。
此外，在廁間方面，清潔人員使用高溫高壓蒸氣清洗機，針對馬桶坐墊、洗手台水龍頭、門把、小便斗縫隙等車站設備不易擦拭的角落及縫隙，進行徹底消毒。
台鐵局還建立車站智慧型監測系統，可隨時偵測公廁內人流數、異味、溼度及衛生紙存量等，運用互聯網技術，隨時將訊息傳遞工作人員、現場主管等人手機，以即時處理並有效維持、提昇公廁清潔品質。
信實集團表示，大型清潔機具會使用在大型車站，如板橋、台北、南港車站等，機具才會有空間使用，其他車站也會高規格消毒防疫，另外，台北車站清潔人員共80人，若遇到聖誕節、跨年等有活動時間，還會再另外增派人力，並提到今年公司人力沒有受到疫情影響。