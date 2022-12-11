巷仔內／柯文哲連任黨魁　民眾黨難撕一人政黨標籤

巷仔內／新隱形轟炸機與直升機亮相　美軍準備台海戰爭？

▲B-21轟炸機。（圖／美國空軍）
▲B-21轟炸機。（圖／美國空軍）

記者呂炯昌／特稿

全球軍事迷眾所期盼，美軍新一代隱形轟炸機B-21原型機終於在2022年結束之前亮相，而將取代UH-60黑鷹直升機「未來長程突襲機」（FLRAA）的得標者，由德士隆集團貝爾直升機公司（Bell Helicopter Textron）的V-280獲勝，美軍選用這兩款先進軍用航空器，不只象徵美國航空技術大幅領先中國，由於美國防部提出「中國軍力報告」警告若中共在2027年達成建軍目標，將更有能力統一台灣，美軍這兩款新飛行器也有對中國未來作戰準備用途。

我是廣告 請繼續往下閱讀
B-21轟炸機外型類似美軍現役B-2隱形轟炸機，但是體積更小、性能更為先進，具備更低的雷達與紅外線被偵測能力、可選擇「載人」和「無人」兩種駕駛模式、遠程打擊能力，可掛載美軍現役多數彈藥。

美軍現役轟炸機為服役超過60年的B-52H、B-1B與B-2等三款，龐大的B-52雖然載彈量大，但是面對現代防空飛彈系統難以生存，在沒有清空敵軍防空武器時，難以深入敵區；B-1B雖然可以超音速低空飛行，滲透進敵區轟炸，但服役也超過30年；B-2轟炸機雖然難以被雷達偵測，但是每小時操作成本67224美元（約合新台幣187.1萬元），維持機隊是不小負擔。

B-21轟炸機外型類似B-2轟炸機，但是成本更低廉，B-21每架7億美金（約21億台幣），比B-2的20億美金便宜，且雷達反射截面積（RCS）更小，更難以被雷達偵測；預計2026年服役的B-21可以採用無人機模式操作，降低空勤人員操作風險，將用來汰換B-1與B-2轟炸機。

為了威嚇中國與北韓，美軍在關島的安德森基地維持有「轟炸機特遣隊」編組，一但美軍將對打算犯台的共軍發動反制攻擊，B-21轟炸機可以透過遠端遙控躲避共軍雷達偵測，深入敵區投彈。美國國防部有自信認為，即使是最先進的防空系統，也很難在空中偵測到B-21。

在經歷阿富汗與伊拉克戰爭後，美國陸軍發現UH-60黑鷹直升機在沙漠、山地等地形環境的性能侷限性，因而選定V-280傾斜旋翼機作為下一代通用直升機，美軍採購要求在不加油的情況下，能夠飛行4518公里，並能夠靈活將部隊與貨物快速的送往前線戰區。預計2030年汰換現有CH-47與黑鷹直升機隊，總金額1000億美元。

V-280的最高時速高達518公里，比黑鷹直升機的294公里來得高，若在距離台灣700多公里的沖繩部署V-280，可在2個小時內運輸部隊馳援台灣。中國若要對台採取軍事行動，可能措施包括海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲及入侵台灣等，面對現代化有成的共軍，美國必須持續維持軍事優勢，具備第六代戰機特性的B-21、速度與航程倍增的V-280傾斜旋翼機服役能夠在台海衝突爆發時，對共軍仍具有機動性與隱密性的作戰優勢。

▲貝爾直升機公司公布的V-280旋翼機概念圖。（圖／貝爾公司 ）
▲貝爾直升機公司公布的V-280旋翼機概念圖。（圖／貝爾公司 ）

美國防授權法案百億美元助台防衛　外交部：持續關注進展

烏克蘭炸俄空軍基地！Tu-95轟炸機損毀　俄軍顏面盡失

注意！共機對台新威脅　共軍「轟-20」亮相倒數中

「台灣位處咽喉要塞！」泉裕泰：是日本重要物流路徑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀