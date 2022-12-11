巷仔內／新隱形轟炸機與直升機亮相　美軍準備台海戰爭？

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美軍現役轟炸機為服役超過60年的B-52H、B-1B與B-2等三款，龐大的B-52雖然載彈量大，但是面對現代防空飛彈系統難以生存，在沒有清空敵軍防空武器時，難以深入敵區；B-1B雖然可以超音速低空飛行，滲透進敵區轟炸，但服役也超過30年；B-2轟炸機雖然難以被雷達偵測，但是每小時操作成本67224美元（約合新台幣187.1萬元），維持機隊是不小負擔。
B-21轟炸機外型類似B-2轟炸機，但是成本更低廉，B-21每架7億美金（約21億台幣），比B-2的20億美金便宜，且雷達反射截面積（RCS）更小，更難以被雷達偵測；預計2026年服役的B-21可以採用無人機模式操作，降低空勤人員操作風險，將用來汰換B-1與B-2轟炸機。
為了威嚇中國與北韓，美軍在關島的安德森基地維持有「轟炸機特遣隊」編組，一但美軍將對打算犯台的共軍發動反制攻擊，B-21轟炸機可以透過遠端遙控躲避共軍雷達偵測，深入敵區投彈。美國國防部有自信認為，即使是最先進的防空系統，也很難在空中偵測到B-21。
在經歷阿富汗與伊拉克戰爭後，美國陸軍發現UH-60黑鷹直升機在沙漠、山地等地形環境的性能侷限性，因而選定V-280傾斜旋翼機作為下一代通用直升機，美軍採購要求在不加油的情況下，能夠飛行4518公里，並能夠靈活將部隊與貨物快速的送往前線戰區。預計2030年汰換現有CH-47與黑鷹直升機隊，總金額1000億美元。
V-280的最高時速高達518公里，比黑鷹直升機的294公里來得高，若在距離台灣700多公里的沖繩部署V-280，可在2個小時內運輸部隊馳援台灣。中國若要對台採取軍事行動，可能措施包括海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲及入侵台灣等，面對現代化有成的共軍，美國必須持續維持軍事優勢，具備第六代戰機特性的B-21、速度與航程倍增的V-280傾斜旋翼機服役能夠在台海衝突爆發時，對共軍仍具有機動性與隱密性的作戰優勢。