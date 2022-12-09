二戰英空軍最後「大壩狙擊手」辭世　享嵩壽101歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
強生是當年英國皇家空軍617中隊的一名瞄準手，參加「大壩狙擊手」（Dambusters）突襲行動，使用特製的「彈跳炸彈」（bouncing bombs，彈跳過程當中，炸彈可避開像魚雷保護網等障礙物而成功破壞目標）瞄準德國堅固的水壩。
在1943年5月16日至17日的突襲中，任務目標的3座水壩有2座被摧毀，引發魯爾河谷（Ruhr）一場災難性洪水，毀滅多座發電站和工廠。
強生以中隊長軍階從皇家空軍退役，當時有23萬5000人連署請願，要求當局表彰他戰時的貢獻；2017年強生獲英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）頒予大英帝國勳章（MBE）。
英國皇家空軍表示，獲悉強生離世後「深感哀傷」；並以皇家空軍格言「度過苦難，以達星辰」（Per Ardua Ad Astra）致上弔唁。
自2019年1月強生的同僚蘇瑟蘭（Fred Sutherland） 去世後，強生就是當年617中隊參加「懲戒行動」（Operation Chastise）的僅存在世成員。
當年的突襲行動，來自英國、加拿大、澳洲和紐西蘭共133名盟軍機組人員駕駛19架蘭卡斯特轟炸機（Lancaster bomber）執行任務，其中53人陣亡，3人被俘。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111209