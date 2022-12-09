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最快明年1月解放！韓擬鬆「室內口罩令」　12月將定案　

▲韓國將在12月內制定「取消室內戴口罩」的規範標準。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國將在12月內制定「取消室內戴口罩」的規範標準。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台灣從12月1日戶外放寬不用再戴口罩，但室內部分仍須配戴還沒有放寬，只有從事運動、唱歌等6項情形才可以不戴。韓國目前同樣也得在室內配戴口罩，不過韓國國務總理韓悳洙9日表示，政府將在12月內制定「取消室內戴口罩」的規範標準，透過公開討論會和諮詢委員會討論出具體標準，並且在中央災難安全對策本部會議上定案。

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綜合《韓聯社》等韓媒報導，韓悳洙9日在中央災難安全對策本部會議上表示，政府將綜合考量確診病例、重症病例和死亡病例增減趨勢，制定客觀評價疫情指標和標準，如果新冠肺炎疫情控制得當，將會把室內配戴口罩的義務改為建議性，不再強制民眾配戴口罩，讓民眾自主決定。具體判斷標準，經討論後將會在12月內定案。

韓悳洙指出，圍繞室內戴口罩義務存在與否有各種意見，政府內部也對其進行討論，重申「視人民生命安全為防疫首要政策仍是不變的原則。」

韓國做為亞洲地區率先宣布「與病毒共存」的國家，自5月起已逐步解除部分防疫限制，於9月時全面解除戶外戴口罩的規定，但在室內空間與大眾交通運輸工具上仍必須戴好口罩。先前韓悳洙曾指出，韓國室內強制戴口罩的義務措施最快可以再2023年1月底解除。

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