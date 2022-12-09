韓國政府擬重審延長運費制度！貨運工會投票停止罷工

韓國貨運工會自11月24日起展開罷工，要求在萬物飛漲、燃料成本入不敷出的情況，繼續延續疫情期間臨時頒布、將於今年年底到期的「最低薪資保證政策」，也就是所謂的「安全貨運運費機制」，並將其適用範圍擴及至水泥業以外的其它職業卡車駕駛，因而與政府槓上；韓國總統尹錫悅率領的政府則批評司機們嚴重擾亂國家經濟，甚至下達強制開工令，揚言追究罷工責任。有韓媒報導指出，貨運車主工會9日舉行的投票結果顯示，罷工行動即將停止。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）旗下的貨運工會，9日上午開始進行投票，決定是否停止罷工，投票結果於中午12點後出爐，顯示贊成結束罷工者已過半數，這意味著成員將結束罷工、返回工作崗位。
在2萬6144名成員中，雖然只有3574人（13.67%）參與投票，但其中2211票（61.82%）是贊成結束罷工的，1343票（37.55%）表示反對，還有21票（0.58%）為無效票。
分析認為，可能有部分原因是成員已厭倦了持續16天的罷工，提前離開現場，以及參與罷工的熱情減少。
同1天，韓國國土交通部表示，為了避免罷工重創國家經濟，政府和執政黨曾於11月22日提出將安全運費制度延長實施3年的方案，但工會當時拒絕接受，給國家經濟造成嚴重損失，因此政府需要重新審視上述提議。後續韓國政府是否會延長相關政策，還是追究罷工造成的經濟損失，則要看雙方如何協調。