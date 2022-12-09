有吃過嗎？日本年度料理評選出爐　「這一道」獲選

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今年入選的食物及飲料包括「中國料理」、「乳酸菌飲料」，跟為了兼顧食物多樣性、永續性的「植物性食物」以及「冷凍美食」，最後由「冷凍美食」脫穎而出，獲選為日本的年度料理。
「冷凍美食」專指由餐廳研發銷售的食品。該機構指出，在新冠疫情影響之下，許多餐廳採購急速冷凍設備，讓平常只能在店內享用的料理，以冷凍食品的方式重現，以利外賣。而快速冷凍方法使得廚師能夠保持菜餚的完整性，甚至有人嘗試將壽司、生魚片進行冷凍。
此外，因為冷凍食品增加了料理的可能性，讓餐廳紛紛加速研發原創料理，讓冷凍食品的種類變得更加豐富，再加上不僅可以直接到店裡購買，還可以透過自動販賣機購入，購買方式多元化，也因此受到消費者歡迎。
隨著品項增加，近來百貨公司或是超市都將冷凍食品賣場擴大，還有店家在店外擺放冷凍食品販賣機，掀起前所未有的風潮。
且冷凍食品保存容易，可以減少食物浪費，從這方面來看，面對社會變化也有足夠彈性，成為現今社會不可或缺的食品類型。
GURUNAVI研究機構人員市川萌乃指出，「新冠肺炎疫情讓民眾生活行動受到限制，在此影響之下，許多人選擇在自家享用美食料理，冷凍美食讓民眾可以在家裡吃到跟店內一樣美味的料理，對於後疫情時代的外賣食品業來說，可望帶來正面效果。」
隨著冷凍美食普及，消費者對於冷凍食品的需求也增加。日本總務省數據顯示，從2019年到2021年，每個家庭在冷凍食品的平均支出增長了20%。
這並非第一次因疫情影響決定日本的年度料理，2020年是「外賣美食」，是因為疫情禁止內用，讓提供外賣服務的店家增加，而2021年選出的是「酒精風味飲料」，原因也與疫情有關，許多餐飲店無法提供酒類飲品等。