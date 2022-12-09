吳怡農拋遷建松山機場　藍黨團酸蔡英文執政6年都沒辦到

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其次，就搭機成本分析，以台北車站出發比較，到松山機場搭乘捷運僅需21分鐘，票價25元；到桃園國際機場搭乘機場捷運需費時43分鐘，票價160元。這對前往離島、花東地區的民眾，在往返時間、車費上成本支出，影響非常的大。
李德維指出，過去擔任過交通部長的賀陳旦就曾提出，松山機場對離島居民非常重要，政府必須尊重離島居民的權利，不宜貿然遷建。李德維質疑，吳怡農候選人提出松山機場遷建，有問過蔡英文總統、蘇貞昌院長、交通部長王國財嗎？有跟他們溝通過嗎？都會全力支持吳怡農提出的政見嗎？
李德維認為，候選人提出的任何一項政見，都需要經過深思熟慮，如何能兼顧交通運輸、當地居民生活品質，理性思考，但絕對不是選前大開空頭支票，隨便唬弄選民而已。
藍委費鴻泰表示，2002年，已故前立法委員李應元參選台北市長時就曾提出松山機場遷建的議題。2006年謝長廷代表民進黨參選台北市長時，也提出相關松山機場遷建政見。2018年姚文智代表民進黨參選台北市長時，繼續提出松山機場遷建政見。
費鴻泰說，就連蔡英文在2015年參選總統時，也有相關主張，但蔡總統從2016年就任中華民國總統以來，到目前為止已執政6年半也都辦不到，吳怡農候選人此時提出這樣的政見，是打臉蔡英文總統？還是嘲笑蔡英文總統跟你不一樣？
費鴻泰建議吳怡農候選人，該回去問問蔡英文總統，為何松山機場遷建都辦不到？這也凸顯吳怡農所提出的政見，都不用功去研究過去的歷史。
費鴻泰指出，2010年蘇貞昌在台北市大龍峒保安宮宣布參選第五屆台北市長，對於松山機場遷建的議題，說過「當時有當時的背景，但中央政府已經規劃為兩岸直航機場，甚至是亞洲城市對飛的國際機場，情勢不同。」費鴻泰請問行政院長蘇貞昌，是否同意吳怡農候選人提出松山機場遷建的說法？會大力支持嗎？
費鴻泰提醒吳怡農候選人，國安單位針對總統在遭遇重大丶緊急事件時的人身安全，規劃有「萬鈞計畫」，在總統府或是官邸遭遇攻擊時，可運用甲車丶黑鷹直升機，以地面運送或是空中快速移動等式，護送正副總統到松山機場撤離到安全地帶；吳怡農候選人知道有「萬鈞計畫」嗎？
今年8月4日中國大陸對台周邊實施圍島軍演時，據稱美國AIT計畫將美僑集結在敦化國中，再轉移到松山機場，撤離到近海的美國航空母艦上。費鴻泰表示，有人私下了解，美國AIT不支持松山機場遷建。費鴻泰強烈建議吳怡農候選人，提出政見之前，最好先問問執政黨的總統、行政院長是否同意可行。