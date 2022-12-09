HOOK披婚紗穿短裙美炸！竟撞臉王心凌 阿滴也瘋狂：娶了
YouTuber「HOOK」因個性可愛又不做作，影片風格深受觀眾喜愛，頻道累積120萬訂閱數，而她向來在鏡頭前都是短髮、中性打扮，近日卻為了工作頻頻出現甜美打扮，她昨（8）日又再度上傳婚紗照，披上短裙白紗的模樣不僅撞臉王心凌，更讓眾人再度陷入戀愛，連網紅阿滴都高喊：「娶了！」
編輯中心/綜合報導
HOOK昨日在IG貼上婚紗照，只見她身穿白紗，不同於平時的中性裝扮，還戴上氣質黑長假髮，手拿鮮花對著鏡頭甜笑，不僅妝容精緻，婚紗更是短裙款式，罕見露出白皙雙腿。
原來這是HOOK為了業配而特地打扮的造型，表示「雨婷這次很瘋卯足全力穿了婚紗」，更在留言區幽默直呼：「雨婷跟小精靈最近越來越常被指定⋯在客戶眼中我是什麼模樣？不曉得。」
照片曝光後，引來阿滴高喊「娶了」，連千千也驚呼「我瘋掉，好婆！」粉絲們更是紛紛留言狂讚，「Hook要不要出寫真」、「只有我覺得超級像王心凌嗎」、「讚怎麼只能按一個」、「好正」、「第二張是心凌本人吧」、「請雨婷嫁給我拜託」、「一顆心撲通撲通的狂跳，跳到雨婷身邊」、「可正可帥的互可，男女通殺要怎麼辦啦」、「剛滑到想說這是哪個網紅模特，也太正」。（編輯：賴禹妡）