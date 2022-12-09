限時一天！家樂福雙12「滿額打88折」 愛買全館下殺92折
雙十二購物節即將到來，量販店紛紛參戰推優惠，家樂福實體量販/超市、線上購物，即日起至12/27一口氣推出5大優惠活動！包括12/11(日)當天全台家樂福量販店單筆消費滿2000元獲得12%現金折價券，線上購物則可直接折抵；家樂福超市單筆消費滿888元獲得12%現金折價券。而愛買實體門市則是限時3天點數12倍加贈；線上購物平台雙12當天全館92折，開運年菜搶先預購9折。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福雙十二推出優惠活動，優惠期間即日起至12/27，活動期間購買指定商品，會員紅利點數12倍送等同4%回饋；購買指定商品，單筆消費滿1200元送12%現金折價券（單筆最高送450元）；快閃優惠12/11(日)當天全台家樂福量販店單筆消費滿2,000元獲得12%現金折價券，線上購物則可直接打88折；12/11(日)全台家樂福超市單筆消費滿888元獲得12%現金折價券。家樂福家速配即日起至12/12活動期間享最低99元免運！
雙十二檔期，愛買量販店實體通路限時3天推出點數12倍加贈活動，實體通路限時3天推出點數12倍加贈活動；即日起至12/23針對禦寒性冬被、保暖衣襪配件、保溫杯等商品推出折扣優惠，超過300款，最低76折起。至於愛買線上購物平台，蝦皮、樂天、Yahoo超級商城三大平台12/12(一)全館結帳直接92折，還有開運年菜搶先預購9折，愛買線上購物蝦皮商城平台會於12/12(一)14:00~15:00直播再推限時夯品5折起及限量買一送一，只在直播期間開賣。