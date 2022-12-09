IKEA肉丸靈魂不見了？她哭「果醬不能亡」 員工親揭真相
IKEA（宜家家居）在台灣各地設立分店後，常被網友調侃是「被傢俱耽誤的餐廳」，因為裡頭的肉丸實在是太好吃，令不少顧客驚艷，但近日一名網友卻突然在網路上哭喊「IKEA瑞典肉丸果醬不見了⋯」貼文曝光後立即引起熱議，也釣出員工現身揭真相：「因為之前新莊店採用自助式醬料台可以減少浪費果醬，所以桃園店也跟進了！」
編輯中心/綜合報導
該名網友昨（8）日在Dcard中貼文，她以「IKEA瑞典肉丸果醬不見了⋯」為題，表示近期去IKEA用餐，不但發現瑞典豬肉丸變成肉丸大三元，還發現最經典的果醬不見了，「我覺得最不該消失的是那個果醬啊！」害她只好再加購草莓果醬搭配，讓她崩潰直呼：「有誰可以告訴我他為什麼消失了？」
貼文曝光後，網友紛紛留言幫忙解答，「肉丸可以直接說要什麼的肉丸然後幾顆！（上週末才去吃）果醬的話變成自助擠了～」、「果醬不是變成自助了嗎」、「果醬是自助！那個真的超讚」、「果醬在自助區喔～任妳壓」，原PO這才發現是自己誤會了，回應道：「真的嗎？他跟我說果醬在前面，我看到的只有蜂蜜醬跟草莓醬而已QQ還是是我沒看到而已。」
另外也有員工出面指出，「大三元是烤肉，雞肉跟素肉丸混合（牛豬混合是烤肉丸）那個是越橘果醬！怎麼一堆人都會唸成草莓醬 ⋯ 因為之前新莊店採用自助式醬料台可以減少浪費果醬，所以桃園店也跟進了！」 （編輯：賴禹妡）