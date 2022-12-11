注意！共機對台新威脅　共軍「轟-20」亮相倒數中

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2020年5月7日，中國西安飛機工業集團推出的宣傳片《大國起飛》中，片尾出現「The Next」（下一代）字樣和一款被幕布遮蓋的新機型，極有可能是此前所說的轟-20。
由於官方尚未公佈轟-20照片，因此軍事專家們只能透過有限的資訊與美軍已服役的轟炸機照片，來推測轟-20的構型。多數認為轟-20正面類似美軍B-2轟炸機的氣動布局方式，採無尾翼的飛翼式布局可降低雷達偵測，也有中國軍事專家認為轟-20外型類似B-2與美軍F-117攻擊機的綜合體。
1999年3月在北約空襲南斯拉夫期間，一架美軍F-117攻擊機遭到南斯拉夫的防空飛彈擊落，F-117是全球第一款以完全雷達匿蹤設計的戰機，在遭到擊落之後，美軍認為F-117的匿蹤技術已經過時，而在2008年將F-117全數除役。但俄羅斯與中國仍從南斯拉夫獲得F-117的殘骸，發展隱形戰機。
據香港《南華早報》2020年5月報導，解放軍消息人士說，轟-20超音速匿蹤轟炸機有望使中方的打擊範圍倍增，要是新冠疫情若充分獲得控制，它可能在同年11月的珠海航展中首度公開亮相。在美軍B-21轟炸機原型機亮相後，中國軍事專家預估轟-20也將在2023年對外亮相。
雖然轟-20的整體性能仍比不上B-21，但目前共軍轟炸機隊還有200多架轟-6系列轟炸機，未來將採取轟-20為主、轟-6為輔的高低搭配方式，對周邊國家維持空防將會構成嚴重威脅。