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低溫下探12度！心臟醫師曝「3大警訊」：小心死神來敲門

▲天氣寒冷也提高心血管疾病的風險，提醒民眾要注意日常的「3警訊」。（示意圖／取自photo AC）
▲天氣寒冷也提高心血管疾病的風險，提醒民眾要注意日常的「3警訊」。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

12月開始受到東北季風影響，下週三、四（14、15日）北台平地最低氣溫約可降至12度，各地氣溫驟降恐提高心肌梗塞、中風等憾事發生機率，澄清醫院中港院區心臟內科醫張耿豪提醒，若是有胸悶冒冷汗、手腳發黑發麻、耳垂「冠心溝」等狀況出現，代表血液循環出狀況，在持續低溫的情況下更要注重保溫，當症狀嚴重時尋求專業的醫療協助，也要避免讓身體感受到劇烈溫度變化，像是離開溫泉池後立刻到寒冷的地方，或是到室外進行有氧運動等，都會對心血管造成一定的負擔，尤其是高齡、高血壓的民眾更要注意。

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▲想要避免中風、心肌梗塞等憾事，天冷時不僅保暖相當重要，身體發出來的警訊也要特別注意。（示意圖／取自photo AC）
▲想要避免中風、心肌梗塞等憾事，天冷時不僅保暖相當重要，身體發出來的警訊也要特別注意。（示意圖／取自photo AC）
張耿豪醫師提醒，天氣寒冷會導致血管收縮、變細，血壓波動大，是心血管疾病好發時期，因中風或心肌梗塞猝死的案例也會增加，而心肌梗塞主要原因多是因為心臟血管的粥狀硬化、冠狀動脈急性阻塞，導致氧氣無法送至心肌細胞。

要注意的是雖然動脈粥狀硬化、動脈硬化，在早期並無明顯的症狀，多半需要透過醫院專業檢測。但民眾可自行注意是否有以下3症狀，代表身體末梢血管狀態不佳，要警覺有心臟血管粥狀硬化的危機。

（一）平常爬樓梯、有氧運動時，是否會有胸悶冒冷汗的狀況，若是休息後也沒有明顯改善，就有可能是血管循環不足。

（二）手、腳掌常常感到寒冷，甚至有發黑、發麻、痛感時，就代表末梢血管狀態不佳，天冷更要注意保暖。

（三）耳垂「冠心溝」，耳垂含有脂肪和細小的末梢血管，若是血管血液供應量不足，耳垂會缺氧並萎縮，出現一條耳垂就會出現一條皺紋線條，雖不會單以此症狀來診斷，但依然屬於心血管疾病的警訊之一。

張耿豪醫師也提到，天冷最重要的是注意溫度變化，以泡溫泉來舉例，一定要在溫暖的地方擦乾身體，不要一下子就跑到寒冷的地方，容易對心血管造成負擔。有不少民眾看到天氣寒冷，會到戶外進行有氧運動來提高體溫，但實際上反而會讓心血管負擔更大，當天氣越冷更要在室內溫暖的地方進行運動。

最後張耿豪建議，心血管日常保健就是要遵循健康飲食，避免攝取加工物品、精緻糖，適當攝取堅果也對健康有益處。有高血壓、心臟病的患者除了保暖外，日常控制的藥物也要按時服用，一起健康平安的度過寒冷冬季吧！

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