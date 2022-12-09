低溫下探12度！心臟醫師曝「3大警訊」：小心死神來敲門

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要注意的是雖然動脈粥狀硬化、動脈硬化，在早期並無明顯的症狀，多半需要透過醫院專業檢測。但民眾可自行注意是否有以下3症狀，代表身體末梢血管狀態不佳，要警覺有心臟血管粥狀硬化的危機。
（一）平常爬樓梯、有氧運動時，是否會有胸悶冒冷汗的狀況，若是休息後也沒有明顯改善，就有可能是血管循環不足。
（二）手、腳掌常常感到寒冷，甚至有發黑、發麻、痛感時，就代表末梢血管狀態不佳，天冷更要注意保暖。
（三）耳垂「冠心溝」，耳垂含有脂肪和細小的末梢血管，若是血管血液供應量不足，耳垂會缺氧並萎縮，出現一條耳垂就會出現一條皺紋線條，雖不會單以此症狀來診斷，但依然屬於心血管疾病的警訊之一。
張耿豪醫師也提到，天冷最重要的是注意溫度變化，以泡溫泉來舉例，一定要在溫暖的地方擦乾身體，不要一下子就跑到寒冷的地方，容易對心血管造成負擔。有不少民眾看到天氣寒冷，會到戶外進行有氧運動來提高體溫，但實際上反而會讓心血管負擔更大，當天氣越冷更要在室內溫暖的地方進行運動。
最後張耿豪建議，心血管日常保健就是要遵循健康飲食，避免攝取加工物品、精緻糖，適當攝取堅果也對健康有益處。有高血壓、心臟病的患者除了保暖外，日常控制的藥物也要按時服用，一起健康平安的度過寒冷冬季吧！