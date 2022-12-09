文學星攜手漫畫星！人氣角色跨時空登場 推進台創圈交流
beanfun!文學星和漫畫星自去年成立後，積極孵育台灣原創作品，包括高人氣選秀節目漫畫版作品《原子少年—STAR formation》、合作全新IP《食屍鬼》、人氣作家花於景《叛逆玩家》 。多元漫畫、小說作品，引起讀者關注，平台累積閱讀數破百萬，為了回饋讀者，文學星和漫畫星號召眾大手群聚，推出特別企劃，將漫畫角色和小說角色互相穿越，並準備一系列的好康周邊活動。
記者鍾怡婷/綜合報導
beanfun!文學星和漫畫星推出多部台灣原創作品，在連載期間，週週搶進人氣排行榜，為回饋讀者2022年以來的支持與鼓勵，beanfun!文學星和漫畫星聯手打造雙星年末大賞，將原創漫畫角色和小說角色互相穿越，也準備了很多好玩、好康的週邊活動要與大家同歡。同時，為增進創作經驗交流與漫畫家之間的情誼，日前也於12/3、12/4舉辦第一屆漫畫星創作進修課暨作家交流會，共邀請19位創作者參與。
活動中，特別安排博客來年度暢銷榜漫畫家謝東霖，以及在漫畫星連載《三個不結婚的女人》創下閱讀排行第一名作者日下棗、金漫獎得主小峱峱，和參與交流會的漫畫家分享編劇、鏡頭語言以及打光技巧。參與的創作者楊政諭表示，創作是一條很孤獨的道路，所以能與其他人交流是很難得的經驗，也笑說希望之後還有機會能跟更多創作者互動，結合眾人的力量能讓台灣漫畫被更多人看見。
台灣原創圈年度盛事——2022 雙星年末大賞即將引爆，更多豐富內容敬請鎖定漫畫星Instagram和文學星Facebook ，一手掌握最新活動資訊。