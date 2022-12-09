台鐵土地活化招商創商圈！宜蘭站前爾本購物廣場引人潮

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金卯公司經營團隊在經過多番評估後，最終以其專業規劃並投資新台幣2億餘元為台鐵局及宜蘭打造一座營業面積約3000坪，以「食尚潮流、生活選物」為主的社區型商場－宜蘭站前爾本購物廣場，不但滿足在地民眾生活的需求，同時也兼顧觀光旅遊的人潮，打造出別具特色的溪北「爾本生活圈」。
台鐵局指出，爾本購物廣場店家主要以國內外知名的餐飲、生活品牌為主，包括壽司郎、宜得利家居、特力屋、星巴克、DAISO大創百貨、築間幸福鍋物、本格和牛燒肉放題、OWNDAYS 眼鏡、糧3牛排、TOP SHABU 堂鍋物、詩肯柚木、詩肯居家、阿默蛋糕、Auping 荷蘭歐品、FUJI富士按摩椅、GIGASTONE、宜蘭鴨飯莊、冰雪冰品、費生恩X果拉樹精油、白屋咖啡、蘭月食品、青鹿手信、京品站現萃鮮果茶等日本一線、在地特色及國內人氣品牌，加上鄰近周邊停車空間有近450個車位，提供民眾一個便利又舒適的購物環境。
台鐵局說，爾本購物廣場園區近日更新增1列彩繪火車車廂，除了吸引來往顧客的目光外，更融入了鐵道文化的意象，與對面的幾米公園相互呼應，串聯成一個完美環形的觀光商圈。本案除活化台鐵局資產，增裕營收外，更創造當地約300人就業機會、增加國家及地方稅收並促進站前生活便利與繁榮，共創多贏。