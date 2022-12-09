瑞典芬蘭履行承諾　籲土耳其盡快放行兩國加入北約

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布林肯在聯合記者會上說：「我相信北約組織很快會正式歡迎芬蘭和瑞典加入。兩國都已採取相當具體行動履行承諾，包括與我們的盟友土耳其的安全顧慮有關的承諾。」
土耳其先前以支持芬蘭與瑞典加入北約為籌碼，要求兩國對庫德族民兵採取更強硬態度，因為土耳其認定這些民兵是恐怖分子。
瑞典上週引渡了土耳其通緝的庫德工人黨（Kurdistan Workers' Party）黨員塔特（Mahmut Tat）。
芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）說，芬蘭與瑞典今年稍早對土耳其所作承諾正「充分履行」。
哈維斯托希望芬蘭和瑞典能在明年2月之前加入北約。匈牙利原本也不支持兩國加入，但已承諾於2月同意放行。
哈維斯托說：「當然，我們現在還沒有土耳其國會處理這項議題的確切日期和明確計畫。我們知道土耳其將舉行大選，我們當然希望土耳其盡早做出決定。」
土耳其預定明年6月舉行大選，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將爭取連任。有些專家認為，他在選前都會表現出不妥協的態度。
瑞典和芬蘭長期與西方國家軍方維持密切關係，但一向不願加入軍事聯盟，以免激怒俄羅斯。
不過，俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，促使瑞典和芬蘭轉變態度。烏克蘭多年來試圖加入北約，都無功而返。一旦成為北約一員，就可在遭到攻擊時獲得其他成員國共同防衛。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1111209