178家水產品無法輸銷中國　陳吉仲宣布啟動4大措施

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陳吉仲也說，今年8月1日，中國海關總署「進口食品境外生產企業註冊資訊」網站公布，6月30日前申請但待補件者，可持續進口至8月31日；未完成更新註冊者，暫停進口。
根據農委會統計，台灣水產品輸中註冊業者於6月30日前補件107件，其中2家而後自行申請註銷，並透過食藥署送至中方，而後陸續補件的水產品企業計73家。昨（8）日台灣水產品業者收到中方通知，相關水產品無法輸出至中國，經統計台灣水產品有意願輸中受影響的企業約178家。
陳吉仲指出，因輸中註冊受影響的我國水產品包括秋刀魚、午仔魚、魷魚、鰹魚等水產品， 108至110年平均輸中大宗水產品量與值部分，魷魚3.6萬公噸18.3億元、石斑魚0.7萬公噸14.9億元、午仔魚0.7萬公噸6.8億元、鰹魚2.8萬公噸8.4億元、秋刀魚1.8萬公噸4.4億元、白帶魚1.2萬公噸、2.9億元。
「水產品有起起落落！」陳吉仲解釋，水產品每年狀況會依照捕撈養殖狀況而有所不同，109年整體水產品輸中統計則為10.5萬公噸、49.4億元，佔整體外銷量、值佔比18.1%及11.6%；110年14.8萬公噸（21.8%）、83億元（17.4%），今年1至11月輸中量6.7萬公噸（13.9%）、46.8億元（10.4%）。
進一步分析各類魚種產銷狀況，在午仔魚方面，陳吉仲說明，108至110年平均產量1.2萬公噸，內銷約2579公噸，養殖上市體型主要為6至8兩（每一尾225至300公克），較少為桌菜使用，近年來已經加強國內行銷，讓魚市場拍賣量加倍，消費型態多是日式餐館或燒烤、傳統市場、網路電商、超市，未來內銷仍是重點，也可以適度加工成一夜干等型態，呼籲漁民一起配合，透過既有內銷市場積極推銷，穩定價格。
針對秋刀魚與魷魚，陳吉仲表示，秋刀魚產量變動大，108年8.3萬公噸、109年5.6萬公噸及110年3.4萬公噸，國內消費量約1.5萬公噸，外銷主要出口市場為韓國、中國、日本，中國若無法輸入，韓國將成為主要標的。
陳吉仲也提到，魷魚產量變動亦大，108年3.8萬公噸、109年5.3萬公噸及110年大幅增加到14.6萬公噸，國內消費量約2至3萬噸，主要出口至中國、美國、越南等，因為魷魚須經加工去頭、內臟等後，才能供應不同市場需求，由於國內加工量能限制，部分魷魚會外銷至中國加工後再出口至其他國家，另捕撈鰹魚輸中，也是供應中國加工廠，因為其餘國家也有類似加工行為，將轉移至這些國家加工廠。
陳吉仲說，中國不是只針對台灣，而是包含、美國、歐盟、韓國、澳洲、加拿大、日本等世界貿易組織（WTO）會員於WTO技術性貿易障礙（TBT）委員會第80次例會起，計9次針對「中國進口食品境外生產企業註冊管理規定」提出特定貿易關切（STC）。台灣將持續與各會員國共同訴求中國取消貿易障礙措施，另也會透過兩岸窗口（台灣為食藥署），持續向中國海關總署查證及了解原因，讓水產品能順利輸銷。
為保障漁民權益，陳吉仲強調，不能讓價格受到影響，已著研擬相關因應措施，包括協助開拓中國以外的其他國家市場，例如拓銷午仔魚至東南亞等、秋刀魚至韓、日等市場、轉赴中國以外的其他國家加工，進行凍儲及多元加工、以及加強國內行銷，同時即刻前往產地與漁民座談聽取意見及需協助事項。
記者會末，陳吉仲特別喊話，「我們會盡全力捍衛漁民權益，我們也會全力下鄉來跟各位做更進一步交流座談，更重要的是，按照過去我們處理鳳梨、石斑魚或者是文旦，以這幾個產品被禁掉，我們都維持在一定的產地價格，所以請漁民朋友放心，我們會跟你們做夥（在一起），確保大家權益不會受影響」。