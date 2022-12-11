烏克蘭炸俄空軍基地！Tu-95轟炸機損毀　俄軍顏面盡失

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1944年時，有3架美軍B-29轟炸機在轟炸日本之後，迫降於前蘇聯境內，隨後遭到蘇聯扣留，圖波列夫（Tupolev）設計局便以這批B-29為藍本，研發出Tu-4轟炸機，之後更陸續研發出Tu-80與Tu-85轟炸機。1950年代，前蘇聯決定以馬力更大的渦輪螺旋發動機取代傳統活塞發動機，Tu-95戰略轟炸機因而誕生。
Tu- 95於1955年首度試飛，並於同年7月的巴黎航空展中亮相，北約代號為「熊」（Bear）。Tu-95採用4具NK-12MV型發動機，每具可提供15000軸馬力；採後掠中單翼、後掠升降舵式水平尾翼、單垂直尾翼設計；成員包括10名操作組員；固定武裝為位於機背、機腹與機尾的雙連裝NR-23 23公厘機砲。
雖然Tu-95飛行速度比噴射機緩慢、無雷達匿蹤能力，但是能夠攜帶巡弋飛彈、反艦飛彈與核彈發動攻擊，仍具高威脅性。海軍型的Tu-95稱為Tu-142，主要改裝為增加燃料攜帶量、反潛偵搜設備，取消機上的砲塔。前蘇聯時期，一共生產超過500架Tu-95轟炸機，包括前蘇聯、俄羅斯、烏克蘭與印度都曾使用。俄羅斯目前有約不到60架Tu-95MS擔任戰略轟炸任務，預計服役至2040年，與美軍B-52H轟炸機都是服役超過60年的長青機種。
Tu-160本該令北約害怕
1970年代中期，由於前蘇聯的Tu-22M逆火式（Backfire）超音速轟炸機航程不及美國大部分領土，而Tu-95又因為速度過慢根本無法面對北約與美國的防空系統，因此決定採用美軍B-1長程轟炸機的設計理念，也有一說是竊取美國資料，研發下一代長程轟炸機。
Tu-160轟炸機，北約代號「黑傑克」（Blackjack）首度試飛於1981年，1987年進入前蘇聯空軍服役。Tu-160外型與美國B-1B轟炸機相似，但是體型約大35%，最快飛行速度2馬赫，最大航程1萬4000公里。能夠高速低空飛行、發射核子巡弋飛彈Tu-160本該是令西方國家聞風喪膽的核子打擊載具，但是由於蘇聯解體，造成經費不足，因此至1994年只生產35架。
受惠於2000年以後的國際油價高峰期，俄國的經濟大為好轉，俄羅斯總統蒲亭希望增強俄羅斯的戰略武器數量，於2016年下令重開Tu-160的生產線。
俄羅斯正在研發下一代隱形轟炸機「PAK-DA」，俄羅斯軍方宣稱PAK-DA匿蹤戰略轟炸機最快2023年原型機才能亮相，2040年前取代Tu-95與Tu-160轟炸機。
為了彌補新轟炸機服役前的空檔，俄羅斯除重新生產Tu-160外，並對現有Tu-160作性能提升，藉由提升航電系統、強化精準導引武器發射能力、換裝較省油的發動機，以提高在現代戰場的生存性。