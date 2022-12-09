中美對抗、去台化頻傳　財政學者逆風看見台灣3契機

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首先，他指出，近年來，大家都在講「中美對抗」、「台灣夾在中間會很慘」，最近甚至因為台積電赴美設廠，引發「去台化、人才被掏空」的議題，但卻未曾發現，全球供應鏈重組，台灣的投資卻加速。
連賢明解釋，觀察台灣從2018年第1季到2022年第2季的固定資本形成，發現台灣的投資不斷增加，且大部分的投資並非來自政府的前瞻計畫或公營企業等，而是來自民營企業，特別是針對台灣前10大的上市櫃公司的投資。
再者，在全球供應鏈重組之際，台灣的研發金費也在上升，「其實整個全球供應鏈的重組，台灣是受益的，台灣的確被世界認為是個可信賴的供應鏈。」
第二，兩岸關係緊繃，但反而是發展品牌的好時機。他指出，英國雜誌《經濟學人》連續3年表示「台灣是世界上最危險的地方」，但其實自2018年，中美對抗以後，台灣上市櫃公司的毛利率不斷在攀升，大約是在15%至20%這個區間，「台灣這段時間難得開始有機會可以站到世界舞台，這是很好的契機。」
過去，世界不太認識台灣，台灣想要打品牌國際知名度非常困難，「現在反而是一個很好的時機」，可以去思考如何運用國際在看到台灣新聞的時候，台灣品牌如何藉此提高附加價值以及能見度，讓世界慢慢認識，進而重視品牌商品品質，而不是一提到「來自台灣」的商品，僅想到「CP值很高」而已。
第三，勞動市場緊繃，帶動就業薪資開始上漲，連賢明說明，過去20年來，「台灣的勞動薪資未能有成長」成為最為人詬病的地方，有一部的原因是由於企業在外投資，反觀卻無法吸引國外投資來台，這幾年，勞動市場緊繃，「反而有可能帶動薪資成長。」
目前國際大廠在台的研發中心約30家，其中有9家是近2年首次在台設立，而外商在台研發投資金額於今（2022）年創下歷史新高，達新台幣243億元。
連賢明指出，假設可以透過國際科技大廠來台投資，將勞動需求提升，特別是技術工的部分，可望拉抬薪資，「反轉台灣20幾年來停滯的薪資成長。」
他最後強調，台灣因中美對抗、地緣政治因素而被世界所關注，台灣反而應該要去善用這股力量。