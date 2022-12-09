王鴻薇拋核二、核三延役　國民黨：跟進美國以核減煤

我是廣告 請繼續往下閱讀
國國民黨今（9)日召開「面對核電，蔡英文、拜登誰說謊？」記者會，文傳會副主委練鴻慶、台北市議員當選人楊植斗、詹為元指出，歐洲、日本、美國拜登政府都擁抱核電，民進黨說核廢料永遠無法處理，但為什麼其他國家都在使用核能，是拜登錯了，還是民進黨錯了？王鴻薇主張核二、三延役，是跟進美國「以核減煤」的步伐，確保能源穩定又能減少空污、降低排碳，「核二三延役，空氣更乾淨！」
練鴻慶指出，民進黨對台灣人民說核廢料永遠無法處理，但對新北市卻說核廢料40年後就可以處理，要新北市先暫時儲放核廢料40年，但中央自己都說核廢料永遠無法處理，暫時存放的說法毫無可信度。今天並不是侯友宜市長在卡核一、二廠的暫存措施，而是新北市民拒絕被民進黨欺騙，這也證明民進黨聲稱的非核家園就是一場騙局。
台北市議員當選人楊植斗表示，日本今年已經重啟10座核電廠，歐盟將核電列入「綠色能源」，德國延後廢核時間，全世界主要國家都重新擁抱核能，只剩下民進黨在反核。未來不只是缺電危機，臺灣還要面對全世界的商業競爭、碳稅問題，但蔡英文總統卻只拋出一句「2024之後不是我執政」，面對台灣的困境，難道吳怡農也要雙手一攤，跟著蔡英文的腳步？
對於核二、核三延役，綠營指台電表達不可行，台北市議員當選人詹為元表示，最了解台灣發電困境的，當然就是台電員工。台電工會正式發文，承認「用電需求大增，備轉容量逐年遞減，台電僅憑電力調度及調節技術因應，電網負荷猶如走鋼索」，因此呼籲核二、三延役。請問民進黨，還要政治凌駕專業嗎？
至於原能會說「延役需要五年前申請」，詹為元強調，事實上這只是行政命令，隨時可以修改，只看蔡英文政府願不願意；吳怡農面對核二三廠延役問題，回答說要不要去問侯友宜的意見，吳怡農難道毫無主見？「這麼重視侯友宜的意見，你要不要乾脆加入國民黨算了？」
練鴻慶也強調，台灣現在多一度核電就少一度煤電，民進黨若那麼尊重地方首長的意見，當執政黨要台中火力發電廠火力全開的時候，有先去問問盧秀燕嗎？民進黨雙標根本是族繁不及備載。