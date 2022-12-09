原民歌手瑪斯卡進駐TTICC創作 用音樂傳揚臺東之美
金曲原民創作歌手Matzka瑪斯卡，今年獲邀在TTICC（臺東原住民文化創意產業聚落）駐村創作，把專輯中記錄的家鄉，外在世界對部落的改變，以及一路走來成長記憶，全部成為他返回臺東拍攝專輯MV元素，並以節目影片方式分享駐村創作歷程，訂於12月10日下午3時於社群平台上架播出，帶領大家認識臺東原民文化創意聚落，也向大眾傳揚臺東家鄉之美。
記者金武鳯/綜合報導
Matzka表示，7鄰86號是專輯名稱，也是老家門牌，透過專輯名稱直接點題，就是回歸部落、更新視角去實境寫生，想透過音樂，帶領大家一起回到他人生起點，重新認識，聽見、看見這個曾經熟悉，現在卻有點陌生的地方。非常榮幸透過臺東縣政府協助，今年進駐TTICC創作，提供非常棒的場域讓拍攝團隊於此地方討論、籌備，順利拍攝每部作品。
臺東縣政府原民處表示，希望更多像Matzka這樣的臺東青年返鄉創作，透過不同文化發展形式，讓民眾看見多元文化與藝術兼容的南島文化首都-臺東，更能讓TTICC成為原鄉文化傳承及藝術創作的重要場域。
此次駐村期間內，TTICC也與Matzka聯名開發設計限量版口罩商品，將邀請民眾一同關注粉絲專頁，分享資訊給予親朋好友，一同認識臺東之美。
活動詳細資訊：TTICC官方臉書：https://www.facebook.com/TTICC2017
TTICC官方網站：https://tticc.taitung.gov.tw
南島臺東-臺東縣原民處官方臉書：https://www.facebook.com/aborigine089