運動精英獎 楊勇緯奪下最佳男運動員

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111年體育運動精英獎共收件93件，被推薦選手皆具有優異成績，更有國際賽事優異成績。除透過專案評審會議推選出「終身成就獎」及「特別獎」得主外，亦透過初選會議選出「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6獎項入圍名單。
今年最佳男運動員獎入圍者有羽球一哥亦是精英獎入圍常客的周天成、於射箭場上與隊友搭配默契絕佳的湯智鈞、在射擊場上率先取得2024巴黎奧運席位的楊昆弼，以及征戰奧運賽場後獲獎不斷的楊勇緯，最終由楊勇緯獲得青睞，拿下最佳男運動員獎。
而臺灣拳后林郁婷、撞球大眼妹周婕妤、射箭好手雷千瑩、跆拳甜心羅嘉翎、首次入圍的射箭女將彭家楙及田徑許樂等6人入圍的最佳女運動員獎，在決選會議上依舊讓委員難以取捨，最終在評審共同討論下，由林郁婷拿下最佳女運動員獎。
而最佳教練獎則由拳擊金牌林郁婷幕後推手曾自強教練、指導柔道男神楊勇緯的王牌教練劉文等，以及如同兄長一路陪同跆拳道新星羅嘉翎的劉聰達教練一同入圍，他們與選手間的相互鼓勵與戰術指導，讓選手無後顧之憂的奮戰；最後由劉文等教練獲得評審一致認同。
最佳新秀運動員獎，則由三位不同領域上令人驚豔的新星選手共同入選，包含射箭新秀邱意晴、體操超強新人莊佳龍及跨欄傳奇小將謝元愷，三位新秀的優異表現，也引起委員投票過程中諸多討論，最終由莊佳龍獲得評審推舉，獲此殊榮。
至於本年度的運動精神獎中，除多次因奮戰精神獲得評審肯定的周天成與許樂外，抗癌鬥士陳念琴及勇於克服先天障礙的林家文亦獲得評審高度肯定，最終則是由陳念琴以拚戰精神深植人心，拿下該獎項殊榮。