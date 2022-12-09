農產、水產遭中國封殺！謝金河：建議行銷其他市場

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針對中國禁我國農、漁產品，政府的具體應對方式。謝金河指出，中國對台灣的封殺，從水果的蓮霧、鳳梨、釋迦，到現在的石斑、竹莢魚、午仔魚等，「已經幾乎全包了」，一直朝這樣態勢發展，對中國統戰台灣老百姓來講，絕對不是好事，他認為兩岸朝越來越不樂觀的方向走。
他認為，中國透過對農產品、漁獲進行封殺，其實就只是一種「政治動作」，事實上這種手段對經濟的產值來說，影響算是比較小。他建議政府應該朝2方向努力，第一個是「外銷風險分散」，台灣應該要增加中國以外的銷售市場，在目前無法銷往中國的情況之下，從全球市場來尋找彌補方式；第二個則是「增加內需消費」，但這段時間並沒有看到台灣對石斑魚內銷方面做分散風險，讓學生吃石斑魚，都只是應急之道。
對於媒體詢問台積電赴美設廠引發供應鏈去台化一事。謝金河說，從這次台積電亞利桑那廠移機典禮，可以看見美國國家利益跟商人完全站在一起，美國總統拜登出來，所有美國企業家都站在他後面，這就是國家意志，國家經濟發展本來就是要「政府站前面，企業家站後面」，跟政府站在一起，而台灣最大危機就是一部分企業家站在政府對立面、媒體站在對方的對立面來攻擊自己，這在國際上從來沒見過，若情況沒有改善就是禍起蕭牆。
他強調，台灣這艘船大家本應同舟共濟，但有人不斷在船中砸洞、分化，這種情況下台灣不沉就不錯了。
他提到，這次台積電跨出國界，移機典禮上兩個主管站在拜登旁邊，這是台灣沒有一家企業有的高度跟規格與榮耀，但大家沒有感恩、看到好的一面，反而不斷「唱衰」半導體去台化、台積電會掏空台灣。
他指出，前陣子有媒體報導台海發生危機，美國會用最後一架飛機把台積電工程師載走，但一架飛機頂多載個200人、300人，這很明顯就是假議題。近期抖音也有一張照片，說台積電工程師攜家帶眷到美國掏空台灣，但台積電工程師也才5萬多人，要怎麼掏空台灣？
他認為，我國政府對抖音要拿出態度，若只是民間媒體就算了，但它現在是央視入股1%、控制100%，已經變成中國完全控制的媒體，可以登堂入室在關鍵時刻見縫插針，政府能不在乎嗎？
媒體詢問，外界認為大陸禁我國水產是因為台積電去美國設廠。謝金河則說，台灣在美中角力被迫選邊站，美國從50年代至今就站在台灣這邊，現在是台積電實力夠強大，把生產基地外移是天經地義的事，此時台灣能展現自己的實力幫忙別人，勢必會義無反顧，強調台灣的敵我意識一定要有。