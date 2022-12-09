中職／震撼彈！林益全、蔣智賢、高國輝不在60人名單　

Visa消費總額超越前兩屆世界盃 沙烏地意外最吸金

▲巴西晉級八強。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西晉級八強。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

全球瘋世足賽， FIFA國際足球總會的官方支付科技合作夥伴Visa，今公布本屆FIFA世界盃自開始到12月2日小組賽結束期間，所有官方場館內的Visa卡消費數據。

我是廣告 請繼續往下閱讀
數據顯示，FIFA 2022卡達世界盃期間，觀賽球迷的消費總額（按交易額計算）即將超過 FIFA 2018 世界盃期間的消費總額（89%），並且已經超過 FIFA 2014 世界盃期間的消費總額（192%）。數據更顯示，88% 的消費透過感應式支付完成。

Visa 海灣阿拉伯國家區域資深副總裁兼集團國際部總經理Saeeda Jaffar表示：「FIFA 2022卡達世界盃官方場館內的支付終端設備數量創下新高，同時我們正在卡達境內嘗試數種創新支付方式，讓購物支付不再複雜繁瑣，球迷可專注眼前的精彩比賽。」

從11月20日開幕賽到12月2日小組賽結束，FIFA世界盃官方場館內有70% 的消費者支出（按交易額計算）是透過國際發行的 Visa 卡完成，其中美國（18%）佔比最高，其次是墨西哥（9%）和沙烏地阿拉伯（8%）。

小組賽期間，每場比賽場館內消費的平均交易額為 23 美元。排名前三的消費類別為：FIFA周邊商品（47%）、食品飲料（36%）和FIFA門票（11%）。

阿爾賈努布體育場（Al Janoub Stadium） 的感應式支付比例最高（91%），波蘭對沙烏地阿拉伯的比賽是感應式支付比例最高的單場比賽（96%）。

小組賽期間，路薩爾體育場（Lusail Stadium）的支付交易總筆數領先於其它場館，其中 22% 的支付來自卡達發行的Visa卡，78% 來自國際Visa卡。

另外，974 體育場的平均交易額最高（25美元），食品飲料的平均交易額為 15 美元，購買FIFA周邊商品的平均交易額為 80 美元。

場館內消費交易額最高的是 11 月 30 日沙烏地阿拉伯對墨西哥的比賽，其次是 11 月 26 日阿根廷對墨西哥的比賽。在阿根廷對墨西哥的比賽中，墨西哥持卡人的消費（29%）幾乎是阿根廷持卡人（8%）的四倍   。

平均交易額最高的是 11 月 29 日美國對伊朗的比賽（29美元），餐飲消費的平均交易額達 14 美元，購買FIFA周邊商品的平均交易額則達 89 美元。


消費額排名前五的比賽

沙烏地阿拉伯對墨西哥（11月30日）：佔消費總額 5.1%。

阿根廷對墨西哥（11月26日）：佔消費總額 4.7%

喀麥隆對巴西（12月2日）：佔消費總額 3.7%

葡萄牙對烏拉圭（11月28日）：佔消費總額 3.6%

卡達對厄瓜多（11月20日）：佔消費總額 3.6%

運動精英獎 楊勇緯奪下最佳男運動員

世足／魔笛能否率隊突圍?　森巴軍團對抗八強魔咒

總統盃舉重賽 怪物高中生對決高展宏

UBA／外籍生態度不佳　文化大學二連勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀