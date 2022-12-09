Visa消費總額超越前兩屆世界盃 沙烏地意外最吸金

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Visa 海灣阿拉伯國家區域資深副總裁兼集團國際部總經理Saeeda Jaffar表示：「FIFA 2022卡達世界盃官方場館內的支付終端設備數量創下新高，同時我們正在卡達境內嘗試數種創新支付方式，讓購物支付不再複雜繁瑣，球迷可專注眼前的精彩比賽。」
從11月20日開幕賽到12月2日小組賽結束，FIFA世界盃官方場館內有70% 的消費者支出（按交易額計算）是透過國際發行的 Visa 卡完成，其中美國（18%）佔比最高，其次是墨西哥（9%）和沙烏地阿拉伯（8%）。
小組賽期間，每場比賽場館內消費的平均交易額為 23 美元。排名前三的消費類別為：FIFA周邊商品（47%）、食品飲料（36%）和FIFA門票（11%）。
阿爾賈努布體育場（Al Janoub Stadium） 的感應式支付比例最高（91%），波蘭對沙烏地阿拉伯的比賽是感應式支付比例最高的單場比賽（96%）。
小組賽期間，路薩爾體育場（Lusail Stadium）的支付交易總筆數領先於其它場館，其中 22% 的支付來自卡達發行的Visa卡，78% 來自國際Visa卡。
另外，974 體育場的平均交易額最高（25美元），食品飲料的平均交易額為 15 美元，購買FIFA周邊商品的平均交易額為 80 美元。
場館內消費交易額最高的是 11 月 30 日沙烏地阿拉伯對墨西哥的比賽，其次是 11 月 26 日阿根廷對墨西哥的比賽。在阿根廷對墨西哥的比賽中，墨西哥持卡人的消費（29%）幾乎是阿根廷持卡人（8%）的四倍 。
平均交易額最高的是 11 月 29 日美國對伊朗的比賽（29美元），餐飲消費的平均交易額達 14 美元，購買FIFA周邊商品的平均交易額則達 89 美元。
消費額排名前五的比賽：
沙烏地阿拉伯對墨西哥（11月30日）：佔消費總額 5.1%。
阿根廷對墨西哥（11月26日）：佔消費總額 4.7%
喀麥隆對巴西（12月2日）：佔消費總額 3.7%
葡萄牙對烏拉圭（11月28日）：佔消費總額 3.6%
卡達對厄瓜多（11月20日）：佔消費總額 3.6%