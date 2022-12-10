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《傳說對決》APL四強出爐！台灣BRO晉級　下輪強碰大魔王

▲2022傳說對決超級職業聯賽 (APL) 四強賽12月10日於胡志明火熱開打！（圖／Garena提供）
▲2022傳說對決超級職業聯賽 (APL) 四強賽12月10日於胡志明火熱開打！（圖／Garena提供）

記者張志浩/綜合報導

傳說對決職業聯賽APL 2022（Arena of Valor Premier League 2022: Vietnam）經過連續兩週的八強賽激烈對決後，四強與冠軍賽分別將於12月10日和11日下午一點開戰！世界各地的傳說對決粉絲和玩家將見證四支當前最強隊伍，來自GCS賽區的Bikertopia Esports（BRO）、RPL賽區的Bacon Time（BAC）、AOG賽區的Saigon Phantom（SGP）以及RPL賽區的Buriram United Esports（BRU）在總決賽現場一決高下，爭奪冠軍寶座。

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八強賽於11月26日至12月4日舉行，來自小組賽的8支晉級戰隊在10場比賽中互相廝殺，首場比賽為GCS賽區BRO對上RPL賽區的KFC x Talon（KTN），最終由BRO以4:2獲勝，率先贏得四強門票。而BAC則以4:0擊敗來自AOG賽區的V Gaming（VGM）；接著在第三場八強賽上演AOG賽區內戰，最後SGP以4:1擊敗VGM拿下比賽；最後一場八強對決則由同為RPL賽區的BRU對上KTN，BRU以4：2拿下勝利。最終BRO、BAC、SGP與BRU成功挺進四強賽事。

四強賽將以BO7賽制進行，在接下來的賽事，四組勁旅也將使盡全力帶來更刺激及具有張力的比賽，爭奪進入總決賽的最後門票。四強首戰將由GCS賽區頭號種子BRO對上四屆RPL冠軍BAC，勝者將直接晉級總決賽。而包含台灣在內的GCS賽區代表隊BRO，在本次賽事中持續戰勝強敵，成為第一支進入四強賽的隊伍，面對即將迎戰在八強賽中未嘗敗績的勁敵BAC，BRO也表示將全力以赴，希望順利晉級總決賽，為GCS賽區再奪一座APL冠軍寶座，四強賽勝者組的強強對決精彩可期！

四強賽和總決賽將在胡志明市Thu Duc區Pham Van Dong街108號的白宮活動中心舉行。睽違三年，親臨現場的粉絲與玩家將親身感受極致的電競饗宴，並在開幕式上觀賞由越南藝人Orange和Gill帶來的精彩活動和表演，他們將於現場演唱越南APL 2022的主題曲 「No Limits」，為所有戰隊與選手熱血應援！

▲（圖／Garena提供）
▲台灣戰隊BRO在本次賽事中持續戰勝強敵，成為第一支進入四強賽的隊伍，面對即將迎戰在八強賽中未嘗敗績的勁敵BAC。（圖／Garena提供）

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