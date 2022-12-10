《傳說對決》APL四強出爐！台灣BRO晉級　下輪強碰大魔王

傳說對決職業聯賽APL 2022（Arena of Valor Premier League 2022: Vietnam）經過連續兩週的八強賽激烈對決後，四強與冠軍賽分別將於12月10日和11日下午一點開戰！世界各地的傳說對決粉絲和玩家將見證四支當前最強隊伍，來自GCS賽區的Bikertopia Esports（BRO）、RPL賽區的Bacon Time（BAC）、AOG賽區的Saigon Phantom（SGP）以及RPL賽區的Buriram United Esports（BRU）在總決賽現場一決高下，爭奪冠軍寶座。
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八強賽於11月26日至12月4日舉行，來自小組賽的8支晉級戰隊在10場比賽中互相廝殺，首場比賽為GCS賽區BRO對上RPL賽區的KFC x Talon（KTN），最終由BRO以4:2獲勝，率先贏得四強門票。而BAC則以4:0擊敗來自AOG賽區的V Gaming（VGM）；接著在第三場八強賽上演AOG賽區內戰，最後SGP以4:1擊敗VGM拿下比賽；最後一場八強對決則由同為RPL賽區的BRU對上KTN，BRU以4：2拿下勝利。最終BRO、BAC、SGP與BRU成功挺進四強賽事。