實現在宅安老　彰基醫學中心創新居家醫療

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打造失智友善 醫療照護進步我國是全球第13個、全亞洲第2個制定國家級失智症政策的國家，勠力於2025年達成罹患失智症的人口，有7成以上獲得診斷及服務、失智家庭照顧者有7成以上，獲得支持和訓練、以及全國民眾有7%以上，對失智有正確認識及友善態度（友善台灣777目標），以落實失智照護。
同時，衛福部同時也推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，由醫師及個案管理師定期家訪居家失能個案，提供照顧計畫建議，以期透過醫療與長照銜接整合，落實在地老化的政策目標。李麗芬鼓勵透過公私協力、跨域合作的力量，共同推動服務輸送網絡與資源，亦期望透過在地居家醫療資源以及長照創新服務，實現在宅安老之願景。
培育專業人員 照顧失智長輩彰化縣衛生局副局長尚筱菁表示，彰基醫學中心配合政府的政策及失智症中心主任王文甫醫師的協助與推動，設置彰化地區「旗艦型失智症共同照護中心」，共同建構失智症患者及家屬照護平台服務網絡，提供相關資訊、轉介、個案醫療照護等服務，打造失智安全社區環境，提供在地民眾更優質的服務。
彰基失智共照中心 獲衛福部護理及照護司肯定彰基醫學中心院長陳穆寬教授表示，彰基失智共照中心是國內的標竿單位，提供全程個案管理服務並結合多重專業團隊發展多項失智創新照護服務以及人才培訓計畫。而彰基居家護理所，在1994年走出醫院的圍牆並深入社區，成為台灣第一家登記居家護理執業的醫院，為台灣居家照顧服務跨出歷史的第一步；更在2021年，獲得衛福部護理及照護司的肯定，成為台灣第一家「失智照護護理專家人才培育計畫」的培訓基地，培育更多失智長照的護理專業人員。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56088
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