桃園男子殺妻伴屍24小時　桃地院今裁定羈押

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檢警調查，28歲的游姓男子與22歲的沈姓妻子結婚數年，共同育有1名7歲兒子，但相處並不和睦，今年8月間，沈妻向游提出離婚訴求，游男懷疑妻子另結新歡鬱鬱寡歡，因此上網購買安眠藥後，今年9月1日晚間9時許，妻子吃泡麵時趁其不注意之際摻入安眠藥，妻子吃完泡麵後隨即進入房間睡覺。
游男見妻子熟睡後，取出預藏之電視電線纏繞妻子頸部，妻子感覺頸部被勒住從睡夢中驚醒，但游不顧妻子掙扎，持續用力勒頸，導致妻子頸部壓迫窒息死亡，游男犯案後一度欲割腕自殘，伴屍24小時之久。游男父親因聯繫不上兒子，直接到其住處查看，發現沈姓媳婦已死亡，趕緊報警處理。
桃檢調查時，游男坦承以電視線絞殺妻子，犯後曾尋短自殺，坦承相關犯行，檢察官今天偵結依殺人罪起訴，檢方認為游男良心未泯，被告之罪尚未達最嚴重程度，建請法院審酌上情，並量處適當之刑。今天下午已將游男移審桃園地院召開聲押庭審理，至於遺留的7歲兒子由游父幫忙照顧。
桃園地院法官認為，被告坦承檢察官所起訴之犯罪事實及罪名，且有相關證據在卷，足認其犯罪嫌疑重大，被告所犯之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上之重罪，伴有高度逃亡之可能性，被告犯後曾有自殺企圖，足認其意圖規避刑責，有相當理由可認其具有逃亡、湮滅證據之羈押原因存在，院方認有羈押之必要，即日起執行羈押，但未禁止接見與通信。
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