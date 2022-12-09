美CDC警告：父母吸菸孩子更容易生病！　浴廁吸菸沒有比較好

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二手菸是隱形殺手 愛護自己快戒菸二手菸是燃燒菸草製品產生的菸霧，菸霧中含有7,000多種化學物質，其中包括數百種有毒化學物質和約70種可致癌化學物質。世界衛生組織指出，二手菸暴露除增加致癌風險，亦會增加罹患冠狀動脈心臟病及罹病死亡的風險。
美國疾病管制中心也提及，若父母吸菸會使得家中青少年更容易生病，相較於沒有接觸二手菸的孩子，更容易增加罹患支氣管炎和肺炎的機率；另外，二手菸也會使青少年氣喘發作更嚴重和頻繁，嚴重的氣喘發作更可能使青少年產生致命危險。若父母在家中吸菸，讓嬰兒吸入二手菸，更有可能意外死於嬰兒猝死綜合症（SIDS）。
做好敦親睦鄰 勿在陽台吸菸公寓大廈因管道間相通，若在浴廁吸菸，會透過管道間逸散到全棟建築物；如在住宅陽台吸菸，二手菸也會飄散到鄰居家，讓沒有吸菸的鄰居不堪其擾，整天門窗緊閉，類似案件屢有民眾向國民健康署或地方衛生局反應。因為住宅為私領域，不在菸害防制法的管轄範圍，而國民健康署正持續蒐集國外之相關立法案例，作為未來修法之參考。
目前，針對二手菸困擾鄰居的問題，若民眾所居住的地方有管理委員會，建議請委員會主任委員或幹部協助善意勸導吸菸之住戶，並選擇居民非必經的公共空間劃分吸菸區，讓吸菸的居民可以到戶外吸菸區吸菸，以改善二手菸對鄰居造成的困擾，並在大樓公共區域或電梯間張貼公告提醒；另該大樓管理委員會可依公寓大廈管理條例之規定，將「禁菸範圍」訂定於社區住戶公約中。
多元戒菸管道 戒菸的好夥伴不抽菸，就不會產生二手菸，尚未戒菸的民眾，可利用國民健康署提供的多元戒菸服務協助戒菸，若不想出門或擔心去醫院不方便，建議利用免費的戒菸諮詢專線（0800-63-63-63），專線係由專業諮商人員提供隱密性高的一對一戒菸諮詢，能為個人擬定專屬戒菸計畫，並以電話追蹤關心戒菸進展，陪伴走過戒除菸癮的過程。
健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56058
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