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蔣萬安搶輸高虹安！張治祥出任新竹市府秘書長

▲台北市府地政局長張治祥將轉任新竹市府秘書長。（圖／高虹安辦公室提供）
▲台北市府地政局長張治祥將轉任新竹市府秘書長。（圖／高虹安辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

台北市長當選人蔣萬安下周將公布小內閣人選，先前曾傳出柯市府的社子島開發推手，地政局長張治祥有望留任。不過，新竹市長當選人高虹安辦公室今（9）日晚間表示，新竹市政府秘書長一職，將延攬曾於「藍綠白」市長任內擔任局長、現任北市政府地政局長的張治祥出任，將是台灣政治史上首度同時出現女性市長與秘書長。

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高虹安表示，秘書長一職特別邀請張治祥擔任，係因張治祥在公務部門服務超過35年，具分別擔任藍綠白三黨的局處長經驗，有助於市府跨黨派的溝通協調，更是在公務部門眾多的優秀人選中脫穎而出，曾獲2010年行政院模範公務員，無論學經歷都是非常優秀的公共服務表率。

高虹安指出，張治祥一路自基層歷練而來，具有豐富且扎實的專業能力，相信對於加速推動新竹市政再升級的目標，會扮演不可或缺的角色。

高虹安表示，與家人現居於桃園的張治祥，對於整體桃竹地區十分熟悉。過去曾任財政部國有財產局臺灣南區辦事處課長、臺灣土地銀行襄理、財政部國有財產局組長、財政部國有財產署中區分署分署長、臺北市政府財政局副局長、臺中市政府地政局局長、臺北市政府地政局局長等職務，職務經歷完整。

高虹安表示，各界都很關注新市府的人事安排，張治祥是幹練且具有豐富市政實務經驗的老將，新市府團隊可立即上緊發條開始拼，後續幾波人事名單也不會有所設限，以用人唯才、市民優先為目標，要打造讓市民立刻有感、有效率的市府團隊，展現創新性與大刀闊斧的執行力。

高虹安辦公室指出，張治祥在2014年擔任臺中市政府地政局局長職務期間，改善全市公告土地現值暨地價之均衡性、建立公辦市地重劃為原則之審查機制、成功推動烏日前竹及九德地區區段徵收。2018年轉任臺北市政府地政局局長後，更是協助推動臺北市地政士申請開業登記免書證及線上辧；全國首創實價登錄資訊隔日揭露、預售建案契約全面納管、與平台業者聯手源頭管理減少非法廣告，完成社子島區段徵收開發案二階環評通過，連續四年蟬聯內政部地政業務考評第一名，優異的工作能力獲得肯定。

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