不只廖科溢！葛斯齊再爆料：還有「金鐘主持人」偷吃ING
曾奪下兩屆金鐘獎的行腳節目主持人廖科溢，日前宣布和僅認識8天的美女主播秦綾謙閃婚，卻遭到多名女性爆料偷吃，震撼娛樂圈。沒想到知名狗仔葛斯齊，今（9）日晚間再度發文爆猛料，其實還有另外一位金鐘主持「正在偷吃中」，資料全齊就只差他去拍照收網而已。
娛樂中心/綜合報導
由於綜藝天王吳宗憲昨日出席活動時，大讚葛斯齊的口條，並敲碗他去接廖科溢的節目，讓全場笑到不行。對此，葛斯齊也在臉書發文致謝，「真的很謝謝憲哥，我知道您一直希望我改行，甚至去賣卡拉轟天雷或開家蔥油餅鋪，就是盼我離開狗仔隊！」
葛斯齊分享，其實他不用當行腳節目主持人就能在全世界飛透透，「然而，我更愛跟著不同的藝人四處旅遊飛行，遇到有錢的住五星酒店，遇到沒錢的睡車上，我都願意！ 默默紀錄著演藝圈點滴，我樂意」，並反過來向憲哥喊話，「如果憲哥有機會想全家出遊，想請人拍攝紀錄，我非常樂意無薪參與，只要麻煩提供我機票與食宿就行了！」
沒想到葛斯齊話鋒一轉，突然爆出猛料，「對了，金鐘主持人外遇對我來說，我已經有點麻痺，因為還有位金鐘主持人正在偷吃…」他更強調，「對象資料都齊了，就等我有時間去拍就能收網了。」（編輯：詹鎰睿）