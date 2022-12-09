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八旬老翁血管鈣化嚴重 「微創鑽石旋磨」削除治療

八旬老翁血管鈣化嚴重 「微創鑽石旋磨」削除治療
八旬老翁血管鈣化嚴重 「微創鑽石旋磨」削除治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】80歲的陳先生屢屢覺得喘不過氣、感覺隨時都會昏倒，經家人陪同就醫，原來是血管嚴重狹窄及心律不整所導致，由於其中一條血管嚴重鈣化，心臟內科團隊以鑽石旋磨術削去血管鈣化處，再利用氣球撐開、放入支架，順利完成手術。門諾醫院心臟內科醫師陳翰興表示，醫療技術持續精進，除了傳統的繞道手術，用微創的方式進行精準治療，也是另一項新的選擇。

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鑽石旋磨探頭　恢復血管暢通

陳翰興醫師表示，人體有三條主要的血管負責供應養分給心臟，陳先生於2年前就醫時就發現有血管狹窄及心律不整的問題，甚至其中一條血管鈣化程度相當嚴重。考量當時陳先生的身體狀況，團隊先完成其中兩條血管的支架置放，並定期追蹤患者狀況。直至今年，患者出現胸悶、喘不過氣等症狀再度就醫，立即使用鑽石旋磨探頭，將血管嚴重鈣化的斑塊磨成細小分子，使得後續的氣球擴張與血管支架置放順利完成，讓血管恢復暢通。

陳翰興醫師指出，所謂鑽石旋磨術，就是利用一種帶有鑽石顆粒的旋磨探頭，將堅硬的鈣化斑塊去除或是磨成細小分子，讓後續的氣球擴張與血管支架能夠順利置放並讓血管恢復暢通。以往對於血管嚴重鈣化，無法用氣球擴張，支架也無法撐開的患者來說，大都以傳統的冠狀動脈繞道手術來處理，如今，藉由鑽石旋磨術，不僅降低了傳統手術的風險，恢復的時間及癒後情形也都有明顯成效。

血管出現鈣化　增心血管危機

陳翰興醫師進一步說，血管鈣化表示血管已經有相當程度的硬化、狹窄，也是發生腦中風、心肌梗塞等疾病的危險因子。血管鈣化的程度越嚴重，對於一般心導管手術來說打通血管的難度就越高，鑽石旋磨術以高速的鑽石探頭將鈣化磨成細小分子，不僅降低日後血管再狹窄率，血管的長期通暢比率也相對提高。

陳翰興醫師提醒，有高血壓或心血管疾病的民眾，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀時，有可能是冠狀動脈疾病或是心肌梗塞的前兆，民眾應盡早至心臟血管內科就醫，以免延誤治療的黃金時機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56060

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