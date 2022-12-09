匯損衝擊！5家金控單月虧損　14家金控前11月僅賺3098億

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就各子公司獲利表現來看，富邦人壽2022年11月合併稅前淨損為118.43億元、個體稅後淨損為93.72億元，主因匯兌損失影響，累計前11月個體稅後淨利為729.35億元，RBC超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上。
由於年底前出口廠商季節性拋匯賣壓，全球金融市場波動加大，單月台幣升值幅度達4.06%，為自1998年以來單月最高漲幅，影響當月損益。匯市大幅震盪下，11月富邦人壽已增加承作美元完全避險與一籃子遠期外匯，以為因應。累積今年匯兌損益加計經常性避險成本，仍持續大幅優於去年同期，11月底外匯價格變動準備金餘額逾380億。另11月份台幣轉為升值格局，資金流入帶動下，台股當月指數終以上漲14.90%作收，富邦人壽國內股票部位評價回升，當月持續實現獲利。
在債市投資方面，11月長期利率於高檔震盪後走低，顯示FED貨幣緊縮行情，已有相當程度反映於市場。策略上於利率高檔，伺機配置債券部位，同時維持帳上合理現金流量，以兼顧流動性與提高未來整體經常性收益為目標。
富邦產險2022年11月稅後虧損79.02億元，累計稅後虧損309.10億元，其中單11月防疫險相關直接賠款金額為98.10億，核賠20.6萬件，自留賠款金額為87.38億；累計1至11月防疫險相關直接賠款達618.46億，件數為135.3萬件，自留賠款達421.15億，同時截至11月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備44.07億。若不考慮再保因素之直接賠款及準備約680億。
考量防疫措施陸續鬆綁，國內醫療量能亦已舒緩恢復常態水準，富邦產險自今年12月1日起防疫險確診者住院日額給付將回歸保單條款予以認定，理賠相關損失可望逐漸減降；將持續關注疫情發展趨勢及防疫相關政策調整，適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。
國泰金控2022年11月稅後淨損78.6億元，累計稅後淨利492.3億元，主要受新台幣大幅升值影響，但今年以來子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信累計獲利已超越去年全年水準，亦創歷史新高，國泰證券累計稅後淨利仍創同期歷史次高。
國泰人壽因新台幣升值影響獲利，11月稅後虧損89.1億，累計稅後淨利398.7億。11月單月獲利下滑，主要反映新台幣短線大幅升值，造成匯兌損益波動較大所致，惟今年以來新台幣兌美元仍呈貶值，除具可觀匯兌利益外，並積累厚實的外匯價格變動準備金，有助吸收匯率波動並提供外匯避險的彈性，截至11月底，國泰人壽外匯價格變動準備金累積餘額仍逾490億，且至11月底已逾6%，而RBC%亦維持在310%以上。
至於國泰產險11月稅後淨損12.3億元，累計稅後淨損138.8億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變，11月單月已賠付簽單賠款金額15億元、累計截至11月底已賠付簽單賠款金額195.8億元，考量再保分出後自留賠款金額為165.2億元)未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備餘額30.3億元。
由於近期疫情趨緩，每日確診個案逐漸下降，政府防疫政策亦陸續鬆綁，國泰產險後續會密切關注並隨時調整賠款準備，但若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。
中信金控11月自結盈餘稅後虧損為6.52億元，累計前11月合併稅後盈餘330.14億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.64元。中信金表示，11月子公司中信銀行存放款及財富管理等核心業務動能良好，惟子公司台灣人壽保險公司因美元大幅貶值，產生匯兌損失，影響中信金控單月獲利，而銀行業務因存、放款動能成長，再加上利差擴大，相較擒年同期稅後獲利，大幅成長24%。
新光金控11月稅後淨損24.08億元，累計1至11月稅後盈餘89.18億元，年減近6成，每股稅後盈餘E0.55元，其中新光人壽11月收回外匯價格變動準備金75億元，累計至11月外匯價格變動準備金餘額來到303億元左右，11月稅後淨損32.41億元。
開發金控11月自結稅後損失25.61億，累計今年前11月稅後獲利179.9億，每股盈餘1.07元。開發金表示，受惠於美國聯準會鷹派升息幅度趨緩，11月國際資本市場強勁反彈，然而，新台幣對美元升值，連帶影響美元計價部位的匯兌相關損益，其中子公司中國人壽11月單月稅後虧損32.44億，累計今年前11月稅後淨利達新台幣154.81億，面對市場波動，中國人壽將持續健全商品及資產配置結構，以維持長期穩健經營。
至於凱基證券受惠於10月份資本市場價量齊升，挹注經紀、自營及資本市場等多元業務表現，11月稅後獲利為5.08億，累計今年前11月稅後獲利為32.02億。凱基銀行仍維持穩健存放款動能，同時利息及手續費收入等核心收益貢獻獲利，11月份稅後獲利2.52億，累計今年前11月稅後獲利54.49億。中華開發資本受惠於資本市場回升帶動投資部位評價上揚，11月稅後獲利5.82億，累計前11月稅後損失已縮減為2.8億。
面對全球政經局勢將持續對金融市場產生波動，開發金強調，將專注打造長期穩健的營運獲利模式，並落實風險控管機制以因應外在環境波動，降低營運風險。