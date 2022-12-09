台灣水產品無法輸中 國台辦回應了：正常安全監管措施
中國海關總署「進口食品境外生產企業註冊信息網」，昨（8）日公布我國水產品輸中註冊企業暫停進口，僅有1家公司獲核准，農委會統計受到影響的企業約有178家。我國政府稱此舉為「封殺」、「無預警禁止進口」，陸委會更表達嚴正抗議。對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚回應表示，這是正常的食品安全監管措施，希望台灣企業盡快補齊符合要求的企業註冊信息，更喊話停止政治操弄。
編輯中心/綜合報導
朱鳳蓮說明，大陸並未封殺或暫停進口台灣的水產品，為落實《食品安全法》及其實施條例等規定，海關總署於2021年4月就發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，該規定優化了註冊程序，對不同企業實施不同的分類管理，明確了企業主體責任和所在地主管部門監管責任，也有利於保障消費者食品安全。
朱鳳蓮指出，大陸有關主管部門已通過渠道向台方通報此事，要求企業按新規定註冊，審核通過的企業就能保持正常出口，而不符合要求的企業，則要求補件，暫時不給予註冊。
朱鳳蓮強調，這是正常的食品安全監管措施，她了解有些台灣企業目前註冊的信息不符合規定，希望台灣企業盡快向有關主管部門提供符合要求的信息。朱鳳蓮更批評所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作，她並正告台灣有關部門，「立即停止任何政治操弄，不要做任何損害島內業者的蠢事。」（編輯：倪浩軒）