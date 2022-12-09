最紅啦啦隊FORMOSA SEXY拍MV　尖叫：我們怎麼美成這樣

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而對以舞蹈為核心表現的「FORMOSA SEXY」來說，跳舞不是件難事，卻難在對嘴。除隊長「梓梓」外，其他3名成員「少鹽」、「芊芊」、「Lulumi」沒有拍攝過個人MV的經驗。第一個上場拍個人畫面的少鹽，一開始還不太抓得到對鏡頭放電的方法，但在隊中是文藝擔當的她，聰明小腦袋馬上就抓到訣竅，少鹽說：「有觀摩姊妹，然後換到馬廄場景後，自己也覺得漸入佳境。」又謙虛笑說：「也可能是拍到晚上累了，眼神變得柔和～哈！」而團中年紀最小的芊芊，被稱讚很有明星臉，像極林熙蕾跟朴信惠的綜合體。被稱作最會對鏡頭放電的她，在拍攝MV時立刻圈粉所有男性工作人員，連導演也對芊芊比讚，直呼：「芊芊的畫面很有電！」此外，大家也不敢相信，芊芊至今仍維持在初戀的紀錄，而且僅維持不到1個月的時間，被讚是「潔白之身」！
「FORMOSA SEXY」拍攝《Sexy Beast》MV，經紀公司相當大手筆，不但有合體場景，更為每個成員設計專屬場景畫面，其中還租下整座馬場拍攝。導演特別安排Lulumi「身騎白馬」，沒想到「白馬王子」跟Lulumi相見歡，一拍即合！不需培養太久默契，寶馬就主動轉頭示好，一再舔Lulumi的臉頰，彼此相當投緣。第一次騎馬的她也笑說：「難怪大家說騎馬可以減肥，我大腿夾超緊，現在很痠。」而少鹽被安排或坐、或躺在牧草及花朵之中，拍攝個人特寫畫面，進步神速的她，身心融入量身打造的畫面中，唯美純情不已，但幕後花絮是蚊蟲浪流連，玉體上不時變成蚊蟲幹道和起飛跑道的少鹽，其實搔癢難耐，而且三不五時就被蟲兒叮咬，讓她險嬌嗔連連，還得忍著癢、痛擺出完美的表情，被問到MV初體驗，她燦笑：「雖然有辛苦、但是很好玩。」已經期待下一次！
身為職籃PLG聯盟年度最佳啦啦隊的「FORMOSA SEXY」隊長梓梓，人氣Super旺，她的個人專屬畫面，顧名思義當然與籃球結合，只見她抱著籃球坐上高台，因為專業的表現，壓軸拍攝的她，迅速、專業又確實，很快就讓導演喊殺青！梓梓說道：「拍完後，有一種釋放壓力的爽感，雖然不是第1次拍MV，但跟團員好姐妹是第1次，留下很棒、很美的回憶！」
《Sexy Beast》MV拍了將近1整天，直到隔天半夜才收工，但年紀輕輕又愛運動的「FORMOSA SEXY」，卻元氣滿滿、依然精神奕奕！連換3套造型服，除了街頭酷帥主視覺外，還首次展現甜美性感牛仔風、運動時尚性感風。未出道即被品牌包下全身贊助的她們，知名運動品牌特別為「FORMOSA SEXY」量身打造進化2.0造型，從運動休閒風變身運動時尚風，展現不同姿態的性感，讓「FORMOSA SEXY」更直接穿內衣上陣熱舞，4位大女孩也在MV拍攝現場大叫：「天兒啊～我們也太漂亮了吧！怎麼美成這樣！！」