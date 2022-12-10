世足／「蘭廷」大戰火氣超大黃牌破紀錄！阿根廷PK戰險勝

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本場比賽第35分鐘，阿根廷靠著Messi的漂亮妙傳助攻，傳給24歲的年輕後衛Nahuel Molina，踢進他生涯首顆世界盃進球，也幫助阿根廷先馳得點，下半場71分鐘時，荷蘭隊後衛Denzel Dumfries在禁區的犯規，阿根廷獲得12碼罰球的機會，Messi也沒有錯過這次輕鬆得分的機會，踢進阿根廷本場比賽第2分。
落後兩分的荷蘭隊，在83分鐘獲得反攻機會，第78分鐘才上場的前鋒Wout Weghorst在禁區接獲傳球，直接頭錘頂進荷蘭隊此役第一分，到了下半場傷停補時最後一刻，還落後一分的荷蘭獲得自由球機會，Weghorst在禁區接獲隊友傳球，以左腳射進本場比賽第二顆進球，成功追平比分，進到延長賽。
阿根廷在延長賽攻勢十分強勁，但屢攻不進，中場Enzo Fernández在延長賽最後一刻孤注一擲的左腳長射，卻直擊左邊球門「中柱」，將比賽逼入PK大戰，進到PK戰後，阿根廷門將Emiliano Martínez成功擋下了荷蘭前兩顆點球，而阿根廷則由Messi率先踢進第一球，並成功踢進第二球、三球，雖然荷蘭隊在後續成功踢進三球，但被阿根廷「絕殺成功」，以4比3帶走勝利，四強賽將對上克羅埃西亞。
本場比賽場上踢的激烈，雙方的火氣也非常大，還在比賽第88分鐘一度「清空板凳」，兩隊最後共吞下18張黃牌，打破世界盃史上單場最多黃牌的紀錄，阿根廷連總教練Lionel Scaloni與助教Walter Samuel也都各吞下一張黃牌，而荷蘭隊Dumfries還單場吞下兩張黃牌，升級成紅牌。