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世足／幽默加上戰術靈感　傳奇的范加爾是足球的禮物

▲荷蘭名帥Louis van Gaal。（圖／美聯社／達志影像）
▲荷蘭名帥Louis van Gaal。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

雖然荷蘭遺憾的在八強戰出局，結束了他們在卡達世界盃的旅程，不過老帥Louis van Gaal(范加爾)在他第3次執教世界盃國家隊的表現依然讓人驚豔。在這場比賽中，他和球員協力設計、極具巧思的自由球戰術，將在之後繼續帶給許多教練和球隊靈感。

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van Gaal今年4月驚傳罹患前列腺癌，他自己隱瞞病情，希望不要影響士氣。最後在世界盃前，他成功抗癌並復出繼續擔任荷蘭總教練，這讓球隊上下凝聚在了一起，希望能為他帶來一座冠軍。

今天荷蘭在一度以0:2落後的情況下，靠著第100分鐘的自由球戰術追平比數，當時Teun Koopmeiners不選擇直接起腳射門，而是開出來傳給Wout Weghorst，後者冷靜地轉身後將球踢進，相當漂亮。

賽後荷蘭球員確認，這的確是他們提前演練過的戰術，又是van Gaal的一個精心傑作。雖然最終荷蘭沒能收下這場勝利，但這場比賽內容十分經典，他們也將以偉大的一方被人所銘記。

世界盃之後，van Gaal將卸任兵符，由Ronald Koeman接任。他賽後評價這場比賽時說道，「男孩們挺過了落後的壓力，但(輸球)這也是比賽的一部分。結局十分戲劇化，但我認為我們作為一個團隊，表現非常出色。」

「結束的當下，所有人的心情真的都非常糟，我只想感謝所有人，這是我職業生涯中帶過的最好團隊，也是人生晚年的一個意外的禮物。」van Gaal最後感性的這樣說道。

「在我的領導下，國家隊踢了20場比賽，沒有(在常規時間內)輸過。你不能說我們做得不好。但若要說感到驕傲，嗯．．．如果你輸了PK大戰的話．．。」71歲的van Gaal未來再領軍橙色軍團的可能性不高，而我們會記住他們戰術上的巧思，和許多人都模仿不來的幽默感。

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