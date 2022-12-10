世足／幽默加上戰術靈感　傳奇的范加爾是足球的禮物

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今天荷蘭在一度以0:2落後的情況下，靠著第100分鐘的自由球戰術追平比數，當時Teun Koopmeiners不選擇直接起腳射門，而是開出來傳給Wout Weghorst，後者冷靜地轉身後將球踢進，相當漂亮。
賽後荷蘭球員確認，這的確是他們提前演練過的戰術，又是van Gaal的一個精心傑作。雖然最終荷蘭沒能收下這場勝利，但這場比賽內容十分經典，他們也將以偉大的一方被人所銘記。
世界盃之後，van Gaal將卸任兵符，由Ronald Koeman接任。他賽後評價這場比賽時說道，「男孩們挺過了落後的壓力，但(輸球)這也是比賽的一部分。結局十分戲劇化，但我認為我們作為一個團隊，表現非常出色。」
「結束的當下，所有人的心情真的都非常糟，我只想感謝所有人，這是我職業生涯中帶過的最好團隊，也是人生晚年的一個意外的禮物。」van Gaal最後感性的這樣說道。
「在我的領導下，國家隊踢了20場比賽，沒有(在常規時間內)輸過。你不能說我們做得不好。但若要說感到驕傲，嗯．．．如果你輸了PK大戰的話．．。」71歲的van Gaal未來再領軍橙色軍團的可能性不高，而我們會記住他們戰術上的巧思，和許多人都模仿不來的幽默感。