落實全人醫療！臨床導入靈性關懷　守護生命價值

我是廣告 請繼續往下閱讀
深入靈性領域 照護深入人心靈性關懷研討會大會主席暨北醫附設醫院邱仲峯院長表示，全人醫療在歐美國家實行已久，相較之下，臺灣較著重於病人的醫療照護，事實上，全人醫療是要涵蓋身、心、社、靈等四個層面，倘若沒有靈性關懷，距離全人醫療還有一段路，因此，靈性關懷的導入是落實全人醫療最後一塊拼圖。
研討會由邱仲峯院長以「邁向全人醫療的里程碑–靈性關懷的導入」為題的專題演說揭開序幕，一一分享靈性關懷在醫療場域實際運作之經驗，包含北醫附設醫院聘任具美國心理諮商師與靈性關懷師證照的專業顧問，全力發展台灣本土靈性關懷師的教育系統，亦是全台首家聘有專任靈性關懷師的非宗教醫院。同時，積極發展院級全人關懷實踐工作坊，將靈性關懷導入臨床服務，並成立員工關懷中心，以同仁福祉為重。
了解靈性關懷 重視靈性需求除了國內專家外，本次研討會邀請多國專家與會。其中，特別邀請美國臨床靈性關懷認證委員會前主席Rev. Jana Troutman-Miller親臨會場分享「靈性關懷師在醫療系統的全球趨勢」；美國靈性關懷實證研究先驅George Fitchett教授鼓勵與會者參與「實證研究與靈性關懷」及英國皇室院牧John Swinton教授分享「失智症病人的靈性關懷」等。
國內專家部分，任內大力推動靈性關懷的前衛福部國健署王英偉署長將以「靈性關懷–醫療人員以人為中心照護之核心能力」為講題與來賓交流。現任國科會醫學教育學門召集人的輔仁大學醫學院葉炳強院長則分享「最好的醫療，從「心」開始~醫學系靈性關懷課程：縱向整合設計及實作經驗分享」的醫學系靈性關懷教育。
分享台灣臨床實踐 精進未來醫療品質最後壓軸以黃麗惠博士以「從西到東：建構台灣靈性關懷師教育養成教育之藍圖」為題，分享於台灣推動本土、跨宗教靈性關懷的心得。另設主題型演講分享靈性關懷在安寧、重症、高齡及長照領域的台灣臨床實踐，展望未來醫療品質的精進。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56082
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw