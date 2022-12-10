美眾院通過軍援台灣法案！北京跳腳：給我刪掉

美國聯邦眾議院當地時間8日，表決通過《2023財政年度國防授權法案》（2023 National Defense Authorization Act, NDAA），內容包括授權5年內提供台灣百億美元（折合新台幣約3000億元）的軍事援助，以及協助解決美國對台軍售延宕問題等。此事再度引起北京不滿，國台辦、外交部等單位紛紛跳腳，甚至要求美國「刪除法案中的涉華消極內容」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
《2023財政年度國防授權法案》總額高達8580億美元，本週於眾議院過關後，預計下週參議院就會審議表決，若參院亦表決通過，則將送往白宮，由美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。據悉，該法授權美國國務院在2023年至2027財政年度，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，另外還有20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）直接貸款。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在法案於眾院通過後表示，美國希望持續支持台灣的自我防衛能力，也歡迎從國會得到相關的支持。
對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮9日晚間指出，美國有關議案的涉台內容，嚴重違反國際關係基本准則，嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，並痛批台灣執政當局「倚美謀獨」，注定失敗。
朱鳳蓮重申，台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，敦促美方立即停止在台灣問題上玩火，不得與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫。
除了朱鳳蓮，中國外交部發言人毛寧9日也同樣表示，台灣問題純屬中國的內政，美方應當恪守一中原則和中美聯合公報規定，刪除法案中的涉華消極內容，停止打「台灣牌」，搞「以台制華」。
毛寧警告，美台應停止軍事聯繫，以免進一步損害中美關係，而中方也將採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。