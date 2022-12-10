中國防疫鬆綁感染者恐大增！民眾搶購藥品、貨架清空

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有鑑於優化防疫新10條，並允許新冠無症狀感染者與輕症者居家隔離，接下來疫情不排除將「海嘯式」爆發，原本的方艙醫院也因失去集中隔離功能，或將升級改造成「亞定點醫院」，以滿足下一階段醫療服務需求。中國國務院聯防聯控機制9日記者會也指出，需優化就醫流程，發揮醫聯體作用，也對發燒患者就診、居家隔離治療以及老年人、孕產婦和兒童健康服務等提出了明確要求，所有醫療機構都需接診新冠患者。
為了因應在家療養和疫情升溫的需求，加上現在買相關藥物無須再登記，中國許多地方的藥局都排起長長人龍，感冒、呼吸道治療及退燒類等藥品，還有抗原檢測試劑的需求水漲船高，網路和實體店價格也有上漲之勢。
有藥房店員透露，每天補貨量不多、不固定，感冒發燒類藥品通常很快售罄；另有民眾表示，現在買這些藥都要等到貨通知甚至事先預約，所以他有空就會到實體藥店碰碰運氣。中國的監管部門也開始核查，是否有業者趁機哄抬價格，擾亂市場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。