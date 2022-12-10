台中公墓棄屍案！詐團9嫌全收押 3人同為被害人未遭禁見
台中市新社區第七公墓8日凌晨發現一具男屍，經過警方調查，確認死者為39歲的林姓男子，頭部有明顯遭毆打傷勢，警方共逮捕到10犯嫌，其中1名為16歲少年。9日深夜，檢察官複訊後，依殺人等罪嫌遭聲押9名犯嫌，今（10）日法官裁准羈押，不過其中3人因為「既是加害人也是被害人」，法官未裁定禁見，少年則移由少年法庭審理。
編輯中心/綜合報導
根據警方調查，林姓死者生前為貨車司機，已失業3週，看到求職廣告和詐騙集團接觸，原本只想「賣帳戶」，不料卻被抓到北屯一處據點，慘遭虐待、毆打致死，最終遭詐團成員運往新社第七公墓棄屍。
檢警8日清晨尋獲林男屍體，組成專案小組全力緝兇，陸續逮捕主嫌劉姓男子（31歲）及林姓（25歲）、黃姓（20歲）、黃姓（24歲）、劉姓（20歲）、江姓（25歲）、周姓（25歲）、蔡姓（21歲）、陳姓（25歲）、楊姓（16歲）等10人。
檢方9日深夜複訊後認為，31歲劉姓主嫌及20歲黃姓同夥涉嫌殺人及遺棄屍體，25歲林姓同夥涉嫌遺棄屍體，其他人均涉嫌傷害、恐嚇、強盜及私刑拘禁，有串證、滅證及逃亡之虞，將9人向法院聲請羈押。法官裁定9人都收押，其中3人因為他們既是加害人也是被害人，考量後裁定不須禁見，其餘6人禁見。（編輯：孫唯容）