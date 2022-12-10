展望台股新一周將維持整理格局　法人提醒須汰弱留強

最近一周美國股市出現回檔，導致全球股市拉回，台股在漲多後受阻於整數關卡同步回軟，終場加權指數收14705.43點，一週跌265.25點，跌幅1.77%，成交量退燒，五日均量2245億。法人指出，新一周將維持整理格局，須汰弱留強，指數區間看14300點至15000點，而選股注意生技、電機等類股。
記者許家禎／台北報導
永豐投顧指出，近一周美股下跌，主要是FED態度反覆，同時美股波段漲幅已大，有拉回整理必要。觀察美國市場，通膨問題確定可以緩慢降溫，但是景氣沒有同步降溫，這導致FED政策不能放鬆、也不能收緊，市場預期12月FOMC會議升息幅度會縮小，但是聲明可能還是標舉最終高利率，因此股市震盪、但未改變反彈方向。
至於台股近一周部分有拉回，但生技、百貨、觀光等類股維持發熱，特別是生技股轉向醫材與醫美題材，維持輪動，顯示投機資金對於行情仍有信心，不擔心出現空頭壓力。而台股自10月底起漲以來，已經歷五周以上，技術面過熱，指數拉回可以降溫，另外11月營收出爐，電子股經過篩選，有利選股。
永豐投顧指出表示，依照經驗，年底與年初是傳統多頭反攻的季節，特別是經過近一年的空頭壓縮，眼前台股籌碼輕、股價位置低，多方擁有戰術優勢。此外大陸防疫政策迅速轉彎，消息面有利，增加多方推進路線。
綜合以上分析，且觀察12月期指選擇權Call / Put未平倉分布，台股波動區間稍有下移、但仍是偏多。預期新一周維持整理格局，操作上買黑較有利，唯須汰弱留強，指數區間看14300點至15000點，而選股注意生技、電機等類股。