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內幕／蔣萬安力挺王鴻薇！分配責任區　借將市長級幕僚

▲國民黨台北市議員王鴻薇在黨主席朱立倫以及台北市長當選人蔣萬安的陪同下，登記參選第三選區立委補選。（圖／資料照片）
▲國民黨台北市議員王鴻薇在黨主席朱立倫以及台北市長當選人蔣萬安的陪同下，登記參選第三選區立委補選。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭的第三區立委遺缺，被視為是藍綠九合一大選的延長賽，這一席是蔣萬安的本命區，藍營有不能輸的壓力，據了解，蔣萬安已經指示「全力輔選」，更把過去幫助他競選市長的競選團隊借將給王鴻薇，幫忙負責媒體事務、行程規劃等等，因此近日王鴻薇在中山區的大型站路口、掃街的現場，都可見蔣萬安幕僚身影。

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台北市第三選區立委補選，將在明年1月8日投票，藍營派出資深議員、藍營女戰神王鴻薇出馬，力拚接棒蔣萬安，而綠營則派壯闊台灣聯盟理事長吳怡農再戰立委。

為延續國民黨九合一勝選氣氣勢，黨主席朱立倫已經下令要全力輔選王鴻薇，主要是避免蔣萬安未來執政的氣勢遭削弱，更要守住藍營在立法院倒閣席次門檻。

不只是朱立倫下令全力輔選，蔣萬安在尋求小內閣人事之餘，更是盡全力輔選王鴻薇，力拚守住這一席。據了解，6日蔣萬安已經帶著王鴻薇一一拜會中山區的國民黨議員，且個別盤點每個議員的優勢區域，並且劃分責任區，幫忙王鴻薇拉票、催票、跑行程。

蔣萬安也陪同王鴻薇出席中山區見面會，更大聲疾呼幫王鴻薇掛保證，絕對會是為民發聲的好立委，拜託民眾要幫忙守住這一席，更盼王鴻薇開的票比他更漂亮。

不僅如此，蔣萬安更將市長選舉的競選團隊幕僚借將給王鴻薇，負責幫忙媒體事務安排、中山區市場拜票、拜會行程等等，王鴻薇等於是擁有「市長級團隊」輔選。

藍營輔選人士分析，這一席立委補選，北松山是藍營的優勢選區，也是王鴻薇的議員選區，較沒有問題，但中山區的綠營基本盤較大，又有聲量高、基層勢力強的民進黨議員王世堅、前議員梁文傑輔選吳怡農，整體選戰對王鴻薇來說，並不輕鬆。

尤其是補選的投票率低，等於勝負就看投票意願較高的藍綠傳統支持者，但偏偏藍營支持者投票意願向來比綠營低，因此仍不能大意。

王鴻薇受訪時也表示，因為補選時間緊湊，她會以陸戰為主；國民黨中央則幫忙補齊空戰部分，文傳會已下達軍令，邀請年輕議員組成「反抹黑快打部隊」，每日輪值召開記者會，快速反擊綠營或綠營側翼的攻擊言論。

黨內目前十分看好王鴻薇選情，一名年輕議員就說，陪王鴻薇掃市場的熱度很高，完全不像剛選舉結束，對於王鴻薇勝選十分有信心。

接下來的台北市第三選區補選、南投立委補選、嘉義市長選舉，三場延長賽，國民黨勢必得延續勝選氣勢，蓄積黨主席朱立倫的政治能量，以佈局2024年的總統大選。

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