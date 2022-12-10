內幕／蔣萬安力挺王鴻薇！分配責任區　借將市長級幕僚

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為延續國民黨九合一勝選氣氣勢，黨主席朱立倫已經下令要全力輔選王鴻薇，主要是避免蔣萬安未來執政的氣勢遭削弱，更要守住藍營在立法院倒閣席次門檻。
不只是朱立倫下令全力輔選，蔣萬安在尋求小內閣人事之餘，更是盡全力輔選王鴻薇，力拚守住這一席。據了解，6日蔣萬安已經帶著王鴻薇一一拜會中山區的國民黨議員，且個別盤點每個議員的優勢區域，並且劃分責任區，幫忙王鴻薇拉票、催票、跑行程。
蔣萬安也陪同王鴻薇出席中山區見面會，更大聲疾呼幫王鴻薇掛保證，絕對會是為民發聲的好立委，拜託民眾要幫忙守住這一席，更盼王鴻薇開的票比他更漂亮。
不僅如此，蔣萬安更將市長選舉的競選團隊幕僚借將給王鴻薇，負責幫忙媒體事務安排、中山區市場拜票、拜會行程等等，王鴻薇等於是擁有「市長級團隊」輔選。
藍營輔選人士分析，這一席立委補選，北松山是藍營的優勢選區，也是王鴻薇的議員選區，較沒有問題，但中山區的綠營基本盤較大，又有聲量高、基層勢力強的民進黨議員王世堅、前議員梁文傑輔選吳怡農，整體選戰對王鴻薇來說，並不輕鬆。
尤其是補選的投票率低，等於勝負就看投票意願較高的藍綠傳統支持者，但偏偏藍營支持者投票意願向來比綠營低，因此仍不能大意。
王鴻薇受訪時也表示，因為補選時間緊湊，她會以陸戰為主；國民黨中央則幫忙補齊空戰部分，文傳會已下達軍令，邀請年輕議員組成「反抹黑快打部隊」，每日輪值召開記者會，快速反擊綠營或綠營側翼的攻擊言論。
黨內目前十分看好王鴻薇選情，一名年輕議員就說，陪王鴻薇掃市場的熱度很高，完全不像剛選舉結束，對於王鴻薇勝選十分有信心。
接下來的台北市第三選區補選、南投立委補選、嘉義市長選舉，三場延長賽，國民黨勢必得延續勝選氣勢，蓄積黨主席朱立倫的政治能量，以佈局2024年的總統大選。