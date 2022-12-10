中國禁台啤、金門高粱進口 蘇貞昌：全力溝通、協助業者
中國8日無預警暫停台灣水產品進口，包括魷魚、秋刀魚及午仔魚等魚種，影響逾百家業者；9日再有一批台灣產品被禁，包含台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等都名列其中。行政院長蘇貞昌今（10）日表示，中國以行政註冊的手段，對貿易行為進行干預，不符合WTO相關的規範，在世界各國也是獨有的做法，政府也會循相關管道申訴；蘇也強調，政府一定會全力來協助相關業者。
記者黃宣尹／台北報導
根據中國海關總署網站指出，金門酒廠、金車股份、臺虎精釀、台灣菸酒，傳奇酒業、雲山酒廠等業者遭暫停進口，另外，飲料及冷凍飲品類別共有354項，其中123項狀態顯示被暫停進口，包含黑松、維他露、統一、泰山等都在名單上。
蘇貞昌今日上午出席「第51屆建築師節慶祝大會」時受訪時對此表示，中國以行政註冊的手段，對貿易行為進行相關干預，不符合WTO相關的規範，在世界各國也是獨有的做法，而政府對於相關受到影響的業者，會盡全力來幫忙，盡量和中國相關單位溝通爭取，如果有不符合WTO的相關規範，政府也會循相關管道申訴。
蘇貞昌也強調，對於受影響的業者，政府一如過去鳳梨或石斑魚等受影響的業者，傾全力來幫忙他們，使他們不受損害，政府一定會全力來協助相關業者。