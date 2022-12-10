蔣萬安留任很多首長　柯文哲自豪：我的局處長太優秀了

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張治祥原本要留任在蔣萬安小內閣，為何特別引薦張治祥給高虹安？柯文哲說，其實北市的局處長都相當的優秀，還有一個特色是政治性都很低，超過一半以上的局長是事務官上來當的，比較沒有很強的意識形態或政治背景，據他所知，他的局處長被徵詢的很多。
柯文哲表示，高虹安的新聞稿說明得很清楚，她的公務員資歷完整，而且她有財政、土地開發、社子島開發，主要又當過台中、台北市的地政局長，當過以前郝龍斌時代的財政局副局長，一般來講要當秘書長的人，必須cover的範圍經驗要相當廣，事實上，秘書長重要的工作是調和的公務體系的衝突和摩擦，所以有廣泛經驗是比較好的。
媒體問柯文哲，怎麼看蔣萬安留任很多局處首長？柯文哲大笑說，「這表示我的局處長太優秀了」。媒體詢問是不是因為國民黨這次當選的縣市長太多，導致大家都在搶人，柯文哲表示，他長期在研究，台灣還是要遵從文官制度，不要因為一個人當選就換一堆人，覺得不太好，據他所知，換一個總統要換6000個職務，所以很容易變成利益機關，應慢慢回復文官制度，有誰當選換，換的人不是很多的話，盡量恢復文官制度，對台灣的長期發展是好的。
柯文哲也被問到高虹安的公費助理，也幫他的行程拍照，遭質疑領兩分薪水?柯文哲說，這件事情，當事人會去回應，沒有領兩分薪水的事，每天有人在網路上隨便講什麼，他們就要回應？明明就是造謠，不過他後來講，乾脆民眾黨還是去籌一筆錢律師費，以後誰在亂講就告他，多告幾次以後這些人才會收斂。