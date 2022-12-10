女直播主遊戲玩輸！遭6男帶到野外「綑綁懲罰」　下場慘

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女直播主動彈不得不斷哀嚎，但一旁男子卻越來越興奮，不但抓起女直播主的頭髮，將墨水倒入髮根，還繼續用拖鞋打頭，直到被周遭人提醒「時間到了」，才收手退到鏡頭外，這時還有人喊「妳在這裡會被打死的」，女直播主則哽咽喊：「眼睛進東西了。」
整段過程被錄影上傳到網路上，立即引起網友們熱議，許多人都認為女子遭到霸凌，替她的遭遇打抱不平，但也有網友爆料，這是雙方互相炒作的手法，只是為了想紅、蹭流量。
這起事件也引起警方關注，臨海市公安局指出，6日下午在網上巡查發現一則「女子被捆潑墨」的影片被大量轉發，隨即展開調查，初步查明為12月1日，陳姓女子與徐姓男子相約進行「直播PK打榜」，約定輸的一方接受懲罰，陳女失敗後被徐男用膠帶纏繞、潑灑墨水，並拍下影片上傳到網路上引起廣泛關注，造成社會不良影響，目前徐男等7人皆已到公安機關接受調查，詳細案件仍在進一步審理中。（編輯：賴禹妡）
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