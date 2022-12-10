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女直播主遊戲玩輸！遭6男帶到野外「綑綁懲罰」　下場慘

▲一名女直播因打賭輸了，竟被綑綁在柱子上潑墨羞辱。（圖／翻攝自推特）
▲一名女直播因打賭輸了，竟被綑綁在柱子上潑墨羞辱。（圖／翻攝自推特）

編輯中心/綜合報導

隨著網路越來越發達，直播主近年來成為新興職業，不過中國卻有幾名直播主玩過頭，因為其中一名女直播打賭輸了，竟將她綑綁在柱子上潑墨羞辱，甚至使用拖鞋拍打頭、臉部，還將全程錄影PO上網，引發網友大量轉發，隨即吸引當地警方關切，目前7位相關人等皆已到公安機關接受調查。 

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根據陸媒《網易新聞》報導，這起事件發生在浙江省臨海市，一名女直播主因為玩遊戲輸了，要接受大冒險懲罰，因此被7名男子帶到野外，並被綑綁在柱子上，只見影片中，男子們輪番上陣對女子潑墨、使用拖鞋大力拍打頭、臉部等，甚至還出腳踹人。 

女直播主動彈不得不斷哀嚎，但一旁男子卻越來越興奮，不但抓起女直播主的頭髮，將墨水倒入髮根，還繼續用拖鞋打頭，直到被周遭人提醒「時間到了」，才收手退到鏡頭外，這時還有人喊「妳在這裡會被打死的」，女直播主則哽咽喊：「眼睛進東西了。」 

整段過程被錄影上傳到網路上，立即引起網友們熱議，許多人都認為女子遭到霸凌，替她的遭遇打抱不平，但也有網友爆料，這是雙方互相炒作的手法，只是為了想紅、蹭流量。 

▲（圖／翻攝自臨海市公安局）
▲臨海市公安局指出，目前徐男等7人皆已到公安機關接受調查，詳細案件仍在進一步審理中。（圖／翻攝自臨海市公安局）
這起事件也引起警方關注，臨海市公安局指出，6日下午在網上巡查發現一則「女子被捆潑墨」的影片被大量轉發，隨即展開調查，初步查明為12月1日，陳姓女子與徐姓男子相約進行「直播PK打榜」，約定輸的一方接受懲罰，陳女失敗後被徐男用膠帶纏繞、潑灑墨水，並拍下影片上傳到網路上引起廣泛關注，造成社會不良影響，目前徐男等7人皆已到公安機關接受調查，詳細案件仍在進一步審理中。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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