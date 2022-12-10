中國搶藥潮 專家：無症狀及輕症不用吃、年輕人扛得過來
中國近日放寬防疫政策，開放輕症及無症狀者可在家療養，不一定都要送去方艙醫院集中隔離，消息一出，多地的藥局都開始出現排隊人潮，搶購感冒藥、咳嗽藥等藥品備用，也不乏有民眾撲空。對此，有中國專家接受官媒訪問時指出，無症狀感染者和輕症患者，多喝水多休息亦能自癒，不一定都要吃藥，若確實買不到藥也不用擔心，特別是年輕人，完全可以扛得過來。相關報導出來後，「年輕人陽性了可以不吃藥嗎」的關鍵字也一度衝上微博熱搜。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《新京報》等中媒報導，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師、北京小湯山方艙醫院醫療專家李侗曾，接受《央視》訪問時，提醒吃藥是為了緩解症狀，千萬不要重覆吃多種退燒藥，以免過量用藥，反而對身體造成損害。
對於目前中國出現搶藥潮、有些地方甚至「一藥難求」的情況，李侗曾說，無症狀感染者是無需用藥的，就在家裡休息，保持一個好的心情、好的身體狀態即可；而輕症者同樣也是多休息、多喝水，不吃藥也能自癒，除非是症狀比較嚴重，那就沒必要死扛著，該吃還是吃，現在有蠻多非處方的藥都很安全，只要注意用藥的一些指示，沒有必要刻意迴避。
李侗曾又聲稱，如果確實買不到藥，也不用太過擔心，一樣多休息、多喝水，「年輕人完全可以扛得過來」，因為目前的案例來看，很多人都是多喝水、多睡覺，7天也能好，差別只在於有藥吃會舒服點，沒藥吃會難受一點，但基本上都能度過7天並痊癒。
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