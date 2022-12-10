搭Uber被超車！乘客衝下車揍人 馬3男遭巴頭、踹進車裡
台中市北屯區10日發生一起街頭暴力事件！早上6點多，4名男子喝酒結束後，叫了一台Uber返家，行經中清路時遭一輛白色MAZDA3超車，沒想到趁著雙方停等紅燈時，4名男子竟衝上前，對著駕駛白車的黃姓男子一陣拳打腳踢，不僅猛巴黃男頭部，還將黃男踹進車裡。警方獲報後，全案朝傷害、妨害秩序等罪方向偵辦，將通知涉案人到案說明。
編輯中心/綜合報導
根據行車記錄器顯示，Uber行經中清路時，一輛白色轎車打了方向燈後，立即從快車道切入中線超車，引發車內乘客不滿，和駕駛詢問說要不要下車教訓他，原先駕駛還好言相勸表示「不用這樣」，沒想到下秒在停等紅燈時，一名黑衣男子竟然直接下車衝往白車。
畫面中，黑衣男子敲了白車副駕駛車窗後，白車車主黃男也下車，隨後立即遭到對方狂往頭部猛揮拳，並將他踹進車內教訓，另外兩名黑衣男子也跟上前守在車門口，全程施暴過程約40秒，隨後三人上車後隨即駕車離去。
警方指出，這起暴力事件發生在早上6點40分，被害人黃姓男子已經報案，並提告傷害罪，而初步勘驗行車紀錄器內容，黑衣以徒手、腳踢造成黃男有擦挫傷，將循線通知涉案人說明，以釐清案情，訊後將依法送辦。（編輯：孫唯容）