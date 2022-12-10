壯壯19歲右膝粉碎性骨折 全程清醒「見醫護人員幫撿骨」
31歲的壯壯（沈立心）現在是樂天桃猿應援團團長、台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員之一，近來也因擔任《全明星運動會4》黃隊隊長，人氣快速攀升，她今（10）日與藍隊隊長林家佑，參加「挺勇敢 - 一公里的希望」公益齊走活動，2人也各自分享受傷經歷。
記者侯家瑜/台北報導
壯壯19歲曾因一場嚴重的車禍，導致右腳膝蓋粉碎性骨折，當時還被醫生判斷不能走也不能跳，經過了2年的復健、3次手術，才慢慢學會走路、跑步和跳。事實上，壯壯車禍當下，意識全程清醒，還目睹醫護人員替她撿骨的過程，「我車速並不快，只是意外來得突然，我當下沒有昏迷，發現骨頭插在外面，膝蓋也是沒有軟骨的，醫護人員還幫我撿起，然後拼裝回去。」
壯壯透露目前正常走路並沒有問題，不過在運動上還是有些影響，「有些角度、動作確實會比別人吃力，在高強度的訓練下，也會比較容易受傷。」而曾因骨癌開刀的林家佑，右手臂上留有一條長達20公分的疤痕，他今天大方秀出傷疤，分享後遺症，「開過刀的地方，在練習時比較容易疲勞，投擲類比賽也較不吃香。」
林家佑表示在《全明星運動會4》結束後，會趁春節假期，休息大概一個月，之後就繼續拍戲，壯壯則是忙職籃賽事，籌備延宕已久，首本寫真《壯見蜜桃》、單曲《還有我》的記者會。