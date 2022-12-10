名家論壇》朱駿／澤倫斯基是戳破「俄羅斯神話」的勇者

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近來LINE上廣傳據傳是一位半導體界大老的貼文，不知真假，不過，發文者無關宏旨，重要的是貼文內容。該文專論澤倫斯基抗戰的抉擇，文中出現「（烏克蘭）現在活著的老中青幼四代人，不會再有幸福生活。斷垣殘壁的烏克蘭重建，需要20年才能恢復到戰前水平」、「烏克蘭人用4千萬活著和死去的人，塑造了烏克蘭『總統』澤連斯基（該貼文「連」「倫」交替使用）的『光輝形象』」、「（指澤倫斯基）成了西方陣營的反俄英雄，可是4千萬烏克蘭人民付出了什麼代價？」、「一將功成萬骨枯、澤連斯基腦袋進水」、「『澤倫斯基』可說是最不負責任的跳樑小丑！」、「烏克蘭的蠢民，選了一個美國的傀儡，澤倫斯基；」諸語，撰文者的價值判斷很清楚鮮明了。
跨國侵略者能以非戰方式制止嗎？
若從普丁歷來的發言與作風來看，他早就想吃掉烏克蘭還有其他已獨立的前蘇聯共和國，對烏克蘭最為在意，早在2014年就動手併吞克里米亞了。蘇聯或俄羅斯自二戰後在歐洲無人敢惹，看看梅克爾、蕭茲與馬克宏等對普丁奴顏婢膝的諂媚與畏縮，就可見一斑。烏克蘭如果老順著普丁的意思，難道不會被俄羅斯利用西方對俄羅斯的恐懼或西方被普丁的敲詐逐步蠶食淨盡嗎？烏克蘭若一味姑息，會落到何等下場？當年德國與法國主導的《明斯克協議》不是有二戰前《慕尼黑協定》之翻版的影子嗎？貼文者的智力難道看不出來嗎？
普丁憋不住，露出了侵略者的真面目，開戰了，是抵抗者的問題，還是侵略者的問題？誰該受到完全的譴責？侵略者的野心誰能以非戰爭方式有效制止嗎？就如同當年日本侵略中國，中國人能以忍讓有效制止嗎？姑息有用嗎？挨打了不能抵抗嗎？這是什麼道理？
究竟誰才是腦袋進水的蠢民？
凡是發生戰爭當然就會有悲慘的結果，但烏克蘭人挺住了，如今有不少戰果，出乎全球的意料，拖垮了俄羅斯的國力，這難道不是一個世界近代史與現代史的奇蹟嗎？不能是對烏克蘭的一個短空長多的好轉機嗎？難道烏克蘭人選擇保衛國土，痛擊侵略者的權利都沒有？一抵抗就是「腦袋進水」嗎？究竟誰「腦袋進水」？
貼文者難道不知道中國抗日戰爭的情況嗎？若以中國抗戰做參考，強弱之比差距更大，死傷之慘烈遠遠勝於今日的烏克蘭幾十倍百倍不止，抗戰後的中國不能重建嗎？那麼今天中國大陸的景象從何而來？何況，烏克蘭有許多台灣都比不上的極優秀人才，不能重建嗎？如果烏克蘭人蠢，那麼就意味著當年決心抗戰衛國的中國人是不是也蠢？甚至更蠢？如果「『澤倫斯基』可說是最不負責任的跳樑小丑！」那麼，不是說當年身邊盡是主張和談者的蔣介石是連小丑都不如嗎？歷史呈現的是如此嗎？是不是自己才是無知的爛嘴小丑？
「烏克蘭的蠢民，選了一個美國的傀儡，澤倫斯基」；請問台灣自蔣經國身後那一個總統能證實台灣的選民沒犯蠢？根據幾年前《美麗島電子報》做的民調，幾個人的支持度加起來才39%與蔣經國的43%還差一截，貼文者活得有知覺嗎？
澤倫斯基只是負責而已
批評澤倫斯基者都有明顯的反美色彩，不希望台灣步上烏克蘭的後塵，這種用心固然不錯，但澤倫斯基說了，「我是負責而非勇敢，我討厭讓人民失望」，這份臨危之際身體力行的責任感才是真正「堅韌」的代名詞與最佳表現。反觀在台灣，職位越高者越依賴耍嘴皮子的虛無與欺騙，堅韌的素質越貧乏，這份謙卑的勇敢與勇敢負責的堅持是所有台灣政治人物最欠缺的素質。
澤倫斯基應該是台灣所有政治人物的最佳模範榜樣，無理無實地批評他，等於是告訴台灣的政治人物，我們不需要你們有勇氣與責任感，這是批判澤倫斯基的人想要的效果嗎？不知這些批判者是否也曾批評或嘲諷過，蔡英文多次演練戰時如何逃生的演習？如果有，豈不自我矛盾？如果沒有，那麼這些人希望國家領導人具備的什麼樣的素質？貪生怕死、畏葸怯懦、捨國棄民嗎？
在俄羅斯軍隊快速向基輔推進之際，澤倫斯基堅持留守基輔，領導抗戰，恰恰是違反了美國與國際社會的預期，沉著領導軍民應戰，痛打俄軍，逐步翻轉不利的戰局，如今甚至能深入俄羅斯打擊其重要設施，頗令美國人憂心，澤倫斯基的表現顯然是獨立自主，不受美方宰制，反倒有拖住美方，令拜登政府受其牽引的跡象，在這麼嚴肅的情境下受到全球普遍的讚賞，絕非一時偶然吧？這不是向美國一邊倒的台灣應該學習的榜樣嗎？素質極差者批判素質優異者，這不是不知羞恥嗎？有知覺到這個問題嗎？如果沒有，還有什麼資格批判澤倫斯基？
烏俄之戰可以為戒，但不能類比
烏克蘭之戰的水很深，若參考當年蘇聯入侵阿富汗最後夾著尾巴撤軍，就不必過早下定論，這麼武斷譏笑他人選擇勇敢衛國的權利，以免犯蠢！
拿烏克蘭的例子類比兩岸就是錯誤的類比，就是犯了低級的邏輯錯誤！兩岸的問題性質與烏俄跨國之間大不同，無法類比，要避免兩岸戰爭就要能解決兩岸問題的病根，否則都是拖，讓美國人玩弄台灣而已，對台灣大不利！要消除此病根，就要敢對消除政治體制的差異提出具體方向與辦法，貼文者提得出方向與辦法嗎？是要一國兩制，還是要求大陸民主化？敢明白說出來再談澤倫斯基吧！
●作者：朱駿／時事評論人
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